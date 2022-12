Hansika Motwani s’est enfin marié avec Sohael Khaturiya. Les vidéos et les photos deviennent virales sur les réseaux sociaux.













Hansika a commencé sa carrière en tant qu’enfant acteur dans des films hindi et a continué à jouer dans plusieurs films Telugu, dont Desamuduru, Kantri et Maska. Elle est également apparue dans des films tamouls tels que Mappillai et Engeyum Kadhal. Elle sera ensuite vue dans Partner, 105 Minutes, My Name Is Shruthi et Rowdy Baby. (Avec les contributions de l’IANS)