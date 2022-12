Hansika Motwani fait une entrée de rêve avec la finance Sohael Khaturiya lors de la soirée sangeet, la vidéo devient virale

A peine rentrée de son enterrement de vie de jeune fille en Grèce, Hansika Motwani épousera l’homme d’affaires Sohael Khaturiya le 4 décembre à Jaipur, le Mundota Fort & Palace du Rajasthan. Les célébrations du mariage sont actuellement en cours. Avant le jour J, les futurs époux ont fait une entrée romantique à la soirée soufie.

Motwani a donné à ses partisans un aperçu de son célibataire en Grèce avant ses noces imminentes avec Sohael Kathuriya. Sur Instagram, Hansika a posté une vidéo qu’elle a surnommée la “meilleure célibataire de tous les temps”. De nombreux amis de Hansika, dont l’acteur Sriya Reddy, ont été inclus dans la vidéo.

Vêtue d’une robe en soie, Hansika est entrée en scène dos à la caméra. Elle jeta ses cheveux sur le côté, le mot “mariée” imprimé au dos de sa robe. Les demoiselles d’honneur pouvaient être vues dans la vidéo portant leurs robes uniques.

Sohael se marie pour la deuxième fois, a-t-on découvert entre-temps. Il s’est marié avec Rinky Bajaj en 2016. La relation entre Bajaj et Hansika est un autre fait remarquable. Un vieux film de mariage de Sohael et Rinky montrait Hansika appréciant les festivités. La vidéo et le lien de l’actrice avec le premier mariage de Sohael vous surprendront.

Pour les non-initiés, Hansika est surtout connue pour son travail sur Koi… Mil Gaya, Maha et Roméo Juliette. Mercredi, elle a partagé une série de photos de son petit ami Sohael lui faisant sa demande en mariage devant la Tour Eiffel. Sur la première photo, on peut voir Sohael se mettre à genoux et proposer à Hansika en mariage. Le duo se tenait à l’intérieur d’un panneau en forme de cœur composé de pétales rouges et de bougies blanches.