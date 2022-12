Hansika Motwani fait son ‘pehli rasoi’, son mari Sohael Kathuriya laisse tomber une photo

La nouvelle épouse de l’acteur de la ville, Hansika Motwani, a présenté ses talents de cuisinière et a préparé Pehli Rasoi dans son sasural. Sohael Khaturiya est allé sur Instagram jeudi et a posté la photo de pehli rasoi de sa femme. Partageant la photo, il a écrit : « Pehli Rasoi @ihansika.

Sur la photo, on peut la voir servir la halwa vêtue d’un costume bleu et de chooda (bracelets rouges portés par les nouvelles mariées). Récemment, elle a traité les fans avec un gros plan de son Mehendi, de son alliance et de son chooda.





Hansika et Sohael ont échangé leurs vœux le 4 décembre au fort et palais de Mundota à Jaipur. Bien que les festivités de leur mariage aient été une affaire privée, de nombreuses photos et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Parlant de leur look du jour J, la belle mariée portait un lehenga rouge classique tandis que le marié complimentait son look en optant pour un sherwani ivoire.

La mariée et le marié avaient déjà servi des objectifs de mode majeurs lors de leurs fonctions prénuptiales. Après avoir eu un “Mata Ki Chowki” à Mumbai, le couple s’est envolé pour Jaipur pour d’autres fonctions. Ils ont organisé une soirée soufie, une soirée à thème avant le mariage, une cérémonie Haldi et une cérémonie Mehendi.

Elle a eu une proposition de rêve à Paris en novembre, dont les photos publiées sur les réseaux sociaux du couple avaient maintenu l’intérêt des fans. Si l’on en croit les rumeurs, Hansika et Sohael sont des amis d’enfance et se fréquentent depuis plusieurs années.

Lisez aussi: Hansika Motwani marche dans l’allée pour Sohael Khaturiya, la vidéo et les photos deviennent virales

Hansika a fait ses débuts à la télévision en tant qu’enfant artiste populaire dans une émission populaire Shaka Laka Boom Boom et a ensuite fait partie du blockbuster Koi Mil Gaya aux côtés de Hrithik Roshan et Preity Zinta. Elle a fait ses débuts en tant qu’actrice principale dans le réalisateur Puri Jagannadh Telugu Desamuduru.