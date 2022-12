Hansika Motwani danse avec son fiancé Sohael Khaturiya lors d’une soirée soufie, la vidéo devient virale

Hansika Motwani est sur le point de se marier avec son fiancé, un homme d’affaires basé à Mumbai nommé Sohael Khaturiya, avec qui elle est amie depuis un certain temps, le 4 décembre au Mundota Fort and Palace à Jaipur, au Rajasthan. Vendredi, le couple a assisté à la soirée soufie, une fête prénuptiale au même endroit à Jaipur.

Hansika et Sohael se sont complétés dans des tenues ivoire assorties et étaient magnifiques. Dans l’une des vidéos devenues virales, on peut les voir danser joyeusement ensemble. La section des commentaires est remplie de fans et de followers de l’actrice félicitant l’actrice pour son prochain mariage.





Motwani a donné à ses partisans un aperçu de son célibataire en Grèce avant ses noces imminentes avec Sohael Kathuriya. Sur Instagram, Hansika a posté une vidéo qu’elle a surnommée la “meilleure célibataire de tous les temps”. De nombreux amis de Hansika, dont l’acteur Sriya Reddy, ont également été vus dans la vidéo.

C’était le 2 novembre, lorsque l’actrice a déposé ses belles photos de demande en mariage sur son Instagram. Sohael a proposé à Hansika devant la Tour Eiffel. “Now&Forever”, elle a légendé les clics. Varun Dhawan, Kajal Aggarwal, Esha Gupta et d’autres stars l’ont félicitée dans la section des commentaires.

LIRE | Le parcours de perte de poids de Hansika Motwani vous inspirera, découvrez ses photos avant et après

Pour les non-initiés, Hansika Motwani est apparu dans plusieurs séries telles que Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Shaka Laka Boom Boom et Des Mein Niklla Hoga Chand. Elle faisait également partie des enfants artistes de Preity Zinta et Hrithik Roshan avec Koi Mil Gaya et du film fantastique Aabra Ka Daabra.

L’actrice a ensuite travaillé comme actrice principale dans plusieurs films dans le sud. Hansika a joué aux côtés de superstars du sud de l’Inde dans des films tels que Kantri dans lequel elle a partagé l’espace d’écran avec la star de RRR Jr NTR, à Desamuduru avec Allu Arjun et à Singam II face à Suriya.