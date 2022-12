Hansika Motwani à Sonam Kapoor ; Voici une liste d’actrices qui se sont mariées avec des hommes d’affaires [Watch Video]

Actrices de Bollywood qui se sont mariées avec des hommes d’affaires : Des actrices de Bollywood comme Kareena Kapoor Khan, Twinkle Khanna et Deepika Padukone ont choisi d’épouser des acteurs de Bollywood, mais il existe de nombreuses autres actrices populaires qui sont tombées amoureuses de grands entrepreneurs. Hansika Motwani, une actrice de Tollywood et de Bollywood, a récemment épousé son petit ami homme d’affaires, Sohael Kathuriya. Ils se sont mariés dans le fort de Jaipur avec les membres de leur famille et leurs amis proches. Les vidéos et les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux après leur mariage. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur les actrices indiennes qui se sont mariées avec des hommes d’affaires prospères. Regarder la vidéo.