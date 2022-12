Hansi Flick restera l’entraîneur de l’Allemagne malgré l’élimination de la phase de groupes de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Hansi Flick restera entraîneur de l’Allemagne malgré le départ des quatre vainqueurs de la Coupe du monde du tournoi de cette année en phase de groupes.

Il restera à la tête du pays jusqu’à au moins l’Euro 2024, à la fin de son contrat actuel.

Flick n’a pris en charge l’équipe nationale que l’année dernière, après avoir mené le Bayern Munich à la Ligue des champions et deux titres de Bundesliga en autant d’années.

Il a succédé à Joachim Low, qui a mené l’Allemagne à la Coupe du monde en 2014, avant une sortie choc de la phase de groupes en 2018 et une défaite en huitièmes de finale contre l’Angleterre à l’Euro 2020 l’an dernier.

Sous Flick, ils n’ont pas pu atteindre les huitièmes de finale pour une deuxième Coupe du monde consécutive grâce en grande partie à une défaite 2-1 contre le Japon, avec un match nul contre l’Espagne et une victoire sur le Costa Rica insuffisantes pour les faire passer.

S’exprimant après cette élimination surprise, Flick a déclaré: “Si vous me connaissez, mon équipe et moi, je sais que nous pouvons nous relever rapidement et nous en remettre. Nous devons maintenant évaluer notre travail pendant la Coupe du monde et prendre une direction différente. C’est la prochaine étape que nous allons entreprendre et nous le ferons très bientôt.

“Pour l’avenir du football allemand, nous devons nous entraîner différemment. Nous travaillerons sur un avenir très important et très décisif, et nous verrons comment nous pouvons mettre en œuvre notre idée.

“Pendant des années, nous avons parlé de nouveaux gardiens et ailiers, mais ce qui a toujours été bien, c’est que nous avons bien défendu. Nous avons besoin que les bases soient bonnes.”