Hansi Flick profite de la liberté de joueurs flexibles malgré l’absence d’un des meilleurs attaquants de l’équipe allemande

L’Allemagne a connu une baisse de ses performances lors des derniers tournois majeurs, mais elle a une chance de rebondir sur la plus grande scène du Qatar. Les Allemands ont subi la tristement célèbre “malédiction des champions” lors de la Coupe du monde de Russie 2018 où ils ont été éliminés de la phase de groupes. Ils ont subi des défaites choquantes contre la Corée du Sud et le Mexique pour se faire éliminer.

Au vu de ses récentes performances à l’Euro 2022 et à l’UEFA Nations League, l’Allemagne n’a pas été en mesure de jouer à son plein potentiel. Cependant, ils ont entamé leur phase de transition après le règne de 15 ans de Joachim Low et le nouveau manager Hansi Flick cherche désespérément à apporter un autre trophée à leur cabinet.

Flick inculque une approche impitoyable à l’équipe allemande qu’il a développée au Bayern Munich pendant son mandat. Il a remporté le triplé avec l’équipe étoilée du Bayern pour dominer l’Europe.

Le joueur de 57 ans a rapidement pris le poste de l’Allemagne et a instantanément inculqué sa confiance dans l’équipe. Il n’a pas perdu beaucoup de temps avec l’équipe car il avait déjà travaillé avec certaines des stars comme Thomas Muller, Manuel Neuer et Joshua Kimmich pendant son séjour au Bayern.

Il a également été assistant de Low lors de l’équipe allemande vainqueur de la Coupe du monde en 2014, où ils ont joué au football impitoyable en Allemagne.

La Die Mannschaft manque toujours d’un attaquant de classe mondiale pour décrocher le poste devant le but. Depuis le départ à la retraite de Miroslav Klose, l’Allemagne peine à trouver son successeur.

La blessure de Timo Werner les a rendus encore plus vulnérables dans ce département.

Cependant, malgré l’absence d’un attaquant de haut niveau et la supervision d’un projet de reconstruction en charge de l’Allemagne, Flick n’a perdu qu’un seul de ses 15 matches en charge.

Flick a une mentalité de gagnant et il a une équipe qui peut le défendre lors de grandes occasions.

À 36 ans, Manuel Neuer est toujours le partant incontesté de la formation allemande alors qu’un autre gardien de but de classe mondiale, Marc-Andre ter Stegen, doit réchauffer le banc au Qatar au moins pour les premiers matches.

L’Allemagne a de solides défenseurs centraux en Antonio Ruediger et Niklas Suele et ils prieraient pour qu’ils ne se blessent pas car d’autres manquent d’expérience sur la grande scène. David Raum et Christian Guenter devraient faire équipe pour le rôle d’arrière latéral et ce sera une grande exposition pour les deux de montrer leurs compétences.

Flick a une pléthore de talents dans son milieu de terrain car Joshua Kimmich est le seul partant incontesté du département. La star du Bayern Munich est probablement la meilleure à son poste au monde en ce moment. Ilkay Gundogan et Jamal Musiala devraient être les choix idéaux pour être placés au milieu de terrain. Gundogan offre une présence apaisante dans l’équipe qui peut contrôler et diriger le jeu. Alors que Musiala est l’un des talents les plus excitants au monde et il sera impatient de montrer à tout le monde qu’il est fait pour la grande scène.

La grande chose à propos de l’équipe allemande est qu’elle a plusieurs joueurs qui peuvent être ajustés à la fois au milieu de terrain et dans la ligne avant assez facilement, ce qui rend le travail de Flick un peu facile quand il n’a pas un meilleur attaquant.

Le spécialiste de la Coupe du monde Thomas Mueller devrait jouer le faux 9 dans la formation de départ. La star du Bayern Munich sait marquer des buts dans un tournoi comme celui-ci. Tandis que Serge Gnabry et Leroy Sané devraient mener la danse par les flancs. Sane a presque tout ce qu’un ailier aurait dû demander – un rythme effréné et des compétences brillantes, mais il n’a pas été en mesure d’exploser sur la grande scène avec cela et le Qatar est un endroit où l’Allemagne a besoin de lui pour trouver sa meilleure version.

Pendant ce temps, Flick a une autre liberté d’avoir une bonne profondeur dans l’équipe avec Karim Adeyemi, Julian Brandt, Kai Havertz et Leon Goretzka pour n’en nommer que quelques-uns qui peuvent créer un impact après être sortis du banc.

L’Allemagne est placée dans un groupe délicat où un autre géant européen, l’Espagne, est là pour lui causer des ennuis. Le premier objectif de Flick serait de dominer la phase de groupes.

Gardiens: Manuel Neuer (capitaine) (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (Barcelone/ESP), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

La défense: Armel Bella Kotchap (Southampton/ANG), Matthias Ginter (Fribourg), Christian Guenter (Fribourg), Thilo Kehrer (West Ham United/ANG), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Ruediger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Milieu de terrain et attaquants: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Fuellkrug (Werder Brême), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Mario Goetze (Eintracht Francfort), Ilkay Gundogan (Manchester City/ANG ), Kai Havertz (Chelsea/ANG), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Mueller (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern Munich ).

