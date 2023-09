Hansi Flick limoge un symbole de l’état désolé de l’équipe nationale allemande de football

Neuf mois avant d’accueillir l’Euro 2024, l’Allemagne a limogé son manager Hansi Flick, le dernier d’une série de revers pour la nation autrefois fière du football.

Flick a reçu son ordre de marche dimanche, devenant ainsi le premier entraîneur-chef de l’histoire allemande à être limogé.

Cette décision intervient après une défaite 4-1 contre le Japon à Wolfsburg, la quatrième défaite de l’équipe en six matches depuis sa sortie embarrassante de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar.

Flick a refusé de se retirer après l’humiliation de samedi, déclarant : « Je trouve que nous nous en sortons bien et je suis le bon manager. »

Dimanche, l’homme de 58 ans a déclaré à ses fans « Je continuerai à me battre » en signant des autographes lors d’une séance d’entraînement.

Ce licenciement, qui a connu un énorme succès avec le Bayern Munich, est une fin ignominieuse pour un entraîneur considéré comme l’architecte du triomphe de l’Allemagne à la Coupe du monde 2014, alors qu’il était le bras droit de l’entraîneur-chef Joachim Löw.

Le fait que le refus de Flick ait entraîné un tout premier limogeage de la Fédération allemande de football (DFB) est symbolique des malheurs persistants des quadruples champions du monde avant le tournoi de l’année prochaine.

Milieu défensif, Flick a remporté quatre titres avec le Bayern avant que des blessures ne l’obligent à prendre sa retraite à 28 ans.

Flick a connu du succès en entraînant des clubs de ligue inférieure, mais c’est en tant qu’assistant de Loew de 2006 à 2014 qu’il a gagné en notoriété, aidant l’Allemagne à remporter cinq demi-finales successives lors de tournois majeurs.

Il a joué un rôle crucial dans le triomphe de la Coupe du monde 2014, à la fois en tant que tacticien et communicateur.

Figure populaire dans le vestiaire, il a également été félicité pour son esprit sportif, demandant aux joueurs de freiner leurs célébrations après la victoire historique de l’Allemagne 7-1 contre le Brésil, hôte, en demi-finale.

Après avoir quitté son poste d’entraîneur adjoint après la Coupe du monde 2014, Flick a passé trois ans en tant que directeur sportif de la DFB avant de quitter l’association en 2017.

Après un bref passage en tant que directeur sportif d’Hoffenheim, Flick a rejoint le Bayern en tant qu’assistant du manager Niko Kovac en 2019.

Lorsque Kovac a été limogé quatre mois plus tard, Flick a pris les rênes du Bayern par intérim, où il a opéré l’un des revirements les plus remarquables de l’histoire du football de club.

Sous Flick, le Bayern a remporté le triplé pour la deuxième fois de sa fière histoire, devenant ainsi la première équipe à remporter la Ligue des champions invaincue.

Sa familiarité avec les joueurs allemands seniors l’a aidé à ramener Thomas Mueller et Jerome Boateng à leur meilleure forme.

« Hansi a joué un rôle extrêmement important, notamment en ce qui concerne mon rôle dans l’équipe », avait déclaré à l’époque l’attaquant vétéran Mueller sur le site Internet de la Bundesliga.

Des victoires ultérieures en Super Coupe d’Allemagne, en Super Coupe d’Europe et en Coupe du monde des clubs ont fait de Flick le premier entraîneur du Bayern à remporter les six trophées possibles en une seule année – et seulement le deuxième entraîneur après Pep Guardiola avec Barcelone à réaliser cet exploit.

Malgré un autre titre lors de sa deuxième saison avec le Bayern, Flick s’est brouillé avec le directeur sportif de l’époque, Hasan Salihamidzic, avant de décider de reprendre le rôle de Loew.

Désormais à la tête de l’Allemagne, Flick semble reprendre là où il s’était arrêté pour le Bayern. L’entraîneur a remporté ses huit premiers matches à la tête de l’équipe en pratiquant le football offensif à haut risque qui a connu tant de succès au niveau des clubs.

Des fissures ont cependant commencé à apparaître après une série de quatre nuls consécutifs et une première défaite, une défaite 1-0 contre la Hongrie à Leipzig, en préparation pour le Qatar.

Éliminé en phase de groupes au Qatar, Flick a conservé son poste, la hiérarchie de la DFB affirmant qu’il était l’homme idéal pour diriger l’équipe à l’Euro 2024, la première fois que l’Allemagne accueillera le tournoi en tant que nation unifiée.

L’Allemagne de Flick a joué six fois depuis cette sortie embarrassante, cinq à domicile, mais n’a gagné qu’une seule fois, tout en perdant contre la Belgique, la Pologne, la Colombie et maintenant le Japon.

Alors que le successeur de Flick sera chargé de reconstruire la confiance brisée de l’équipe, ce limogeage est le dernier coup dur dans une crise sans précédent pour le football allemand.

