Hansi Flick favori pour être le prochain entraîneur de l’Allemagne avec le soutien de Bierhoff

L’entraîneur sortant du Bayern Munich, Hansi Flick, est le grand favori pour devenir le prochain entraîneur-chef de l’Allemagne après avoir reçu le soutien d’Oliver Bierhoff, qui décidera finalement du remplacement de Joachim Loew, dans un podcast mercredi.

Flick, l’entraîneur adjoint de Loew lorsque l’Allemagne a remporté la Coupe du monde 2014, a déclaré au Bayern qu’il voulait partir à la fin de la saison malgré sept titres au cours des 18 derniers mois.

Loew quittera ses fonctions après 15 ans à la tête de l’Allemagne après la finale de l’Euro 2020 et la semaine dernière, la FA allemande (DFB) a déclaré vouloir parler à Flick de sa prise de fonction.

Dans un podcast du quotidien allemand Bild mercredi, Bierhoff, directeur de l’équipe d’Allemagne, a répondu «on pourrait dire ça» lorsqu’on lui a demandé si Flick était son favori pour remplacer Loew.

Bierhoff a travaillé aux côtés de Flick en tant que chef d’équipe dans l’équipe d’entraîneurs de Loew, qui a orchestré le triomphe de l’Allemagne en Coupe du monde au Brésil il y a sept ans.

«Maintenant, la voie est claire pour lui parler. Nous nous connaissons très bien et il n’est pas nécessaire d’être un grand expert pour dire que Hansi ferait un excellent entraîneur de l’équipe nationale », a ajouté Bierhoff.

«Hansi Flick connaît l’Association (allemande de football). C’est quelqu’un qui crée une atmosphère et rassemble les gens. «

Bierhoff, 53 ans, a déclaré que l’accent était mis sur les Allemands qui réussissaient bien aux championnats d’Europe, du 11 juin au 11 juillet, après leur défaite 6-0 contre l’Espagne en novembre dernier, puis une défaite choc 2-1 à domicile contre la Macédoine du Nord en mars.

Bierhoff a clairement indiqué qu’il n’était pas pressé de nommer un entraîneur-chef avant les éliminatoires de la Coupe du monde en septembre, les premiers matches de l’Allemagne après l’Euro, mais il serait «bon de régler le problème».

« Le but, bien sûr, est de se concentrer sur l’équipe et le tournoi – et non sur des histoires périphériques », at-il dit Bierhoff.

Le Bayern a déjà nommé Julian Nagelsmann, 33 ans, comme remplaçant de Flick en tant qu’entraîneur-chef la saison prochaine. Bierhoff s’est félicité du fait que «les choses ne traînent pas».

Flick a été l’entraîneur adjoint de Loew avec l’Allemagne de 2006 à 2014, puis il est devenu directeur sportif de la FA allemande jusqu’en janvier 2017.

