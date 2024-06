Hansi Flick et Deco s’entendent sur les sorties de deux jeunes de Barcelone

Le directeur sportif de Barcelone et le nouveau manager Hansi Flick devraient se rencontrer aujourd’hui sur le terrain d’entraînement afin de régler les projets de transfert du club pour cet été. Même s’il existe un certain nombre d’acteurs et de situations qui ne sont pas résolus, au moins deux acteurs devraient sortir de ces discussions plus clairs sur leur avenir.

Clément Lenglet et Sergino Dest savent depuis un certain temps qu’ils ne font pas partie des projets de Barcelone, mais sport dire que l’arrière gauche Alex Valle peut s’ajouter à cette liste. L’arrière gauche de 20 ans a passé cette saison en prêt à Levante en Segunda, commençant la plupart du temps jusqu’en février, date à laquelle il a perdu sa place sous Felipe Minambres. Avec Xavi Hernandez là-bas, Valle était prêt à tenter sa chance en équipe première en pré-saison cet été – il n’est pas dans les plans de Flick.

De même, le quotidien catalan affirme que Flick doit déterminer ce qui se passera avec Joao Felix, Vitor Roque et Marc Guiu. Parmi ces deux derniers, l’un partira probablement en prêt cet été, avec des opportunités derrière Robert Lewandowski à prime.

Lorsque l’avenir de Roque a été mis en doute, les clubs n’ont pas manqué pour exprimer leur intérêt pour le Brésilien en Liga et au-delà. Entre-temps, Séville se serait également renseigné ces derniers mois sur Guiu, qui a fait preuve dans ses apparitions éphémères d’un instinct de braconnier. Xavi a effectivement titularisé Guiu devant Roque pas plus tard qu’en mars, mais il semble probable que l’investissement dans le nouvel arrivant pèsera en sa faveur.