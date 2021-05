Hansal Mehta s’en prend à un internaute qui s’est moqué d’une faute de frappe dans sa demande de vaccins

Mardi, le célèbre cinéaste Hansal Mehta a attaqué un utilisateur de Twitter qui se moquait de lui pour une faute de frappe dans l’un de ses tweets demandant les vaccins Covid-19.

Au milieu de la deuxième vague de COVID-19 qui fait des ravages en Inde, Hansal avait étiqueté Pfizer, une entreprise fabriquant des vaccins, et les a exhortés à les fournir aux particuliers, et pas seulement aux gouvernements.

Hansal a écrit dans un tweet: « Cher @pfizer, pourquoi demandez-vous une indemnité à notre gouvernement? Prenez-la-nous et donnez-nous les vaccins. En tant qu’employeur, je suis prêt à signer une indemnité au nom de tous mes employés, de leurs familles et autant de personnes que je peux me permettre de vacciner. Donnez-nous simplement le vaccin. «

chère @pfizer pourquoi demandez-vous à notre gouvernement une indemnité? Prenez-le nous et donnez-nous les vaccins. En tant qu’employeur, je suis prêt à verser une indemnité au nom de tous mes employés, de leurs familles et du plus grand nombre de personnes que je peux me permettre de vacciner. Donnez-nous simplement le vaccin. – Hansal Mehta (@mehtahansal) 10 mai 2021

Peu de temps après que Hansal a partagé le tweet, il s’est rendu compte qu’il avait fait une faute de frappe et s’est corrigé dans un tweet séparé qu’il a posté comme un fil et a mentionné qu’il devrait être « signe » au lieu de « chanter ».

Signe – Hansal Mehta (@mehtahansal) 10 mai 2021

Cependant, même la correction immédiate de Hansal n’a pas pu empêcher l’utilisateur de Twitter de se moquer de la faute de frappe involontaire.

L’utilisateur de Twitter a écrit: « Oui, @pfizer, s’il vous plaît, donnez à cette personne autant d’injections que possible, placez-la dans une fourchette de cas spéciale, puis regardons-la essayer de ‘chanter une indemnité’ à ses employeurs et à sa famille. »

Oui s’il te plaît @pfizer donnez à cette personne autant d’injections que possible, placez-la dans une fourchette de cas spécial, puis regardons-la alors qu’elle essaie de «chanter une indemnité» à ses employeurs et à sa famille. pic.twitter.com/PrEGVR6zNN – Brendan O’Gorman (@mindsomemore) 10 mai 2021

Le tweet, bien sûr, ne s’est pas bien passé avec Hansal qui a répondu brusquement à l’utilisateur et a écrit: « Un homme blanc se moque de notre désespoir. Se moquer d’une faute de frappe et créer un mème qui est sans contexte à notre problème et en goût terrible. » Dans un autre tweet, il a écrit: « C’était une faute de frappe. Ce que j’ai déclaré dans le fil. Nous sommes dans un état désespéré et vous faites une blague à ce sujet sent le privilège occidental. »

Un homme blanc se moque de notre désespoir. Se moquer d’une faute de frappe et créer un mème sans contexte à notre problème et de mauvais goût. https://t.co/7haPDuzNWN – Hansal Mehta (@mehtahansal) 10 mai 2021

C’était une faute de frappe. Ce que j’ai déclaré dans le fil. Nous sommes dans un état désespéré et vous en faites une blague sent le privilège occidental. – Hansal Mehta (@mehtahansal) 10 mai 2021

Le mois dernier, Hansal avait expliqué que sa femme et ses deux filles suivaient un traitement pour COVID.

Dans un tweet, il a écrit: « Malgré les précautions, ma femme et mes filles sont symptomatiques et sont traitées pour le COVID-19 en attendant les résultats des tests de laboratoires surchargés de travail. S’il vous plaît, restez à l’intérieur. Tous vos festivals, toutes vos prières peuvent être fait en privé cette fois. Veuillez faire attention. VEUILLEZ MASQUER. «

Pendant ce temps, ndia a enregistré 3,29 942 nouveaux cas de Covid-19 en une journée, ce qui a porté le total à 2,29,92 517, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour mardi matin. Le nombre de morts a grimpé à 2,49,992 avec 3876 décès quotidiens, selon les données mises à jour.