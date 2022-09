Le succès de Brahmastra a réchauffé le cœur de l’industrie. Kangana Ranaut a cependant qualifié les collections de fausses. L’actrice a déclaré que les réalisateurs ne partageaient pas les chiffres nets du film. Elle a dit que Brahmastra est fabriqué avec un budget de Rs 650 crores et elle n’a pas compris comment certaines poignées l’ont déjà déclaré un succès. Kangana Ranaut a déclaré qu’elle aimait interviewer Karan Johar pour comprendre les mathématiques. Elle a également déclaré que certains experts commerciaux et portails faisaient partie de la mafia du cinéma et ont réprimandé ses films lorsqu’ils ont récupéré les coûts. Les commentaires de l’actrice ont suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

Le cinéaste Hansal Mehta a également frappé le gang Boycott en partageant des GIF sauvages. Un fan de Kangana Ranaut l’a trollé en disant qu’il lui avait donné le plus gros flop de sa carrière avec Simran. L’actrice avait livré une magnifique performance dans le film mais le film a été déclaré flop. La réalisation de Simran a également été pleine de controverses. Hansal Mehta a rappelé au troll qu’il n’avait pas dirigé Dhaakad. Comme nous le savons, Dhaakad est le plus gros échec de la carrière de Kangana Ranaut jusqu’à présent. La bande-annonce du film avait suscité des attentes, mais le produit final était médiocre.

Honte sur https://t.co/Titxwvxoer a donné un film flop à Kangana Prajakta Patil (@animasterpraju) 12 septembre 2022

Ouais. Je n’aurais pas dû faire Dhaakad. https://t.co/iCm4XVKzEG Hansal Mehta (@mehtahansal) 12 septembre 2022

??? Ankur Pathak (@aktalkies) 12 septembre 2022

Réponse sauvage Monsieur sympa ??????? BeingHasan (@Hasansalmania) 12 septembre 2022

Hansal Mehta a été sur une lancée avec son émission Web Scam 1992 qui marche très bien. Dhaakad de Kangana Ranaut a fait des pertes à hauteur de Rs 70 crores. Le film a été réalisé par un réalisateur débutant Razneesh Ghai. L’actrice attend avec impatience Tejas qui est un film de RSVP, et Urgence où elle joue Indira Gandhi.