Hansal Mehta revient avec le deuxième épisode d’une série populaire basée sur l’arnaque Telgi, date de sortie dépassée

Le réalisateur Hansal Mehta a impressionné le public mondial avec la série vedette de Pratik Gandhi Scam 1992: The Harshad Mehta Story. Trois ans après Scam 1992, le deuxième volet de la série Scam, Scam 2003 : The Telgi Story sort enfin cette année. L’annonce de la date de sortie a été faite par Sony Liv, et ils ont dévoilé la date avec une affiche de titre. En tant que plate-forme numérique, Sony Liv a terminé 3 ans, ils ont partagé la vidéo de l’affiche animée sur leur Instagram.

Scam 2003 : The Telgi Story, réalisé par Hansal Mehta, sera diffusé sur Sony Liv à partir du 2 septembre 2023. La plateforme a partagé la vidéo avec la légende : « Alors que Sony LIV 2.0 fête ses 3 ans aujourd’hui, nous commençons la célébration avec une annonce spéciale pour vous ! #Scam2003OnSonyLIV. »

Scam 2003 est la deuxième saison de la série Scam.