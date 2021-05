Hansal Mehta écrit une note émotionnelle pour Mother India, écrit «  Que votre douleur soit soulagée  »

Alors que le monde entier célèbre l’esprit de la maternité en publiant des photos et des messages vidéo spéciaux à l’occasion de la fête des mères; Le cinéaste Hansal Mehta a écrit une note stimulante dédiée à sa patrie, l’Inde, sur les réseaux sociaux.

Le réalisateur primé national a pris son compte Twitter et a partagé un message fort de la fête des mères dédié à l’Inde.

« Dédiant la fête des mères à l’Inde, Hindustan, Bharat Mata. Que votre douleur soit soulagée par vos vrais enfants. Bénissez ceux qui ont sacrifié leur vie pour guérir les gens de leur douleur et de leurs souffrances. Désolé pour ceux qui vous ont abusé pour leurs gains égoïstes et arrière-pensées », écrivit Hansal.

Auparavant, Hansal avait également écrit un article contemplatif, dans lequel il décrivait de profondes pensées de motivation sur la façon dont la génération actuelle doit promettre la fête des mères afin de sauver la Terre en ces temps sans précédent.

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, Hansal Mehta a accaparé les projecteurs pour avoir réalisé le film de comédie sportive noire d’Amazon Prime Video ‘Chhalaang’ avec Rajkummar Rao et Nushrat Bharucha dans des rôles principaux.

Il portera bientôt le chapeau du réalisateur pour le deuxième volet de «Scam 1992: The Harshad Mehta Story», provisoirement intitulé «Scam 2003: The Curious Case of Abdul Karim Telgi». La série à venir plongera dans la vie d’Abdul Karim Telgi, le cerveau de l’arnaque 2003 Stamp Paper dont la valeur a été estimée à environ Rs. 20 000 crore.

«Scam 2003» sera une adaptation du livre en hindi «Reporter ki Diary», écrit par le journaliste Sanjay Singh, qui a brisé l’escroquerie à l’époque. Le célèbre écrivain marathi Kiran Yadnyopavit a également été engagé pour développer la série avec Singh. L’émission qui devrait sortir d’ici la fin de l’année et sortir en 2022 sur SonyLIV est produite par Applause Entertainment en association avec StudioNEXT.