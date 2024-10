Hans & Werner / van Baal design d’intérieur + Tomasz Budnicki

© Yves Sucksdorff

+ 23





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

480 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2021



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Forbo



Architectes principaux :



Tomasz Budnicki, Christina van Baal



© Yves Sucksdorff

Description textuelle fournie par les architectes. En tant qu’architectes d’intérieur, nous créons souvent des espaces complets et autonomes. Mais cette fois, nous avons adopté une approche différente. Notre dernière conception n’est pas seulement un espace, mais une toile pour l’interaction humaine. Conçu par van Baal Interior Design et Tomasz Budnicki et situé sur le campus moderniste de Siemensdam, le Hans und Werner Kantine comble le fossé entre le patrimoine architectural et le pouls contemporain du nouveau quartier de bureaux de Berlin. Le rez-de-chaussée d’une ancienne usine a été transformé en un restaurant animé.

© Yves Sucksdorff

Nous avons vidé toute la salle et exposé son essence. Dans ce contexte de coque existante, nous avons créé une division horizontale spectaculaire. Le segment supérieur, qui abrite les installations techniques, devient un élément décoratif, tandis que l’espace inférieur se déploie comme un décor pur et neutre pour l’engagement humain. Le plafond de la cantine est baigné d’une teinte chaude de rouge qui fait écho aux briques rouges du bâtiment historique, reliant symboliquement l’espace au reste du bâtiment, tandis que la salle basse, animée, semble avoir été poussée à l’intérieur comme une scène.

© Yves Sucksdorff

© Yves Sucksdorff

En inversant le poids de l’espace, la partie inférieure reste lumineuse et accueillante, un espace de rencontre pour l’interaction sociale. La salle est conçue autour de deux points focaux. Des tables hautes pour repas rapides tracent la douce courbe d’un comptoir métallique et se fondent dans une longue table commune entourée d’un rideau. Les plis du tissu imitent le revêtement métallique du bar, créant une harmonie visuelle. Autour de cette sculpture en tissu se trouve la zone de cantine classique avec nos tables en bois blanc sur mesure, au-dessus desquelles des lampes globe en verre intemporelles projettent une lueur chaleureuse. Le reste de l’espace est entouré de simples bancs rembourrés. Les luminaires en bois blanc, avec des éléments en acier huilé soutenant les dossiers des bancs, sont interrompus par les colonnes en béton de la façade.

© Yves Sucksdorff

Plan d’étage

© Yves Sucksdorff

Les colonnes et les murs extérieurs situés sous la section colorée ont été dépouillés de leur ancienne peinture, révélant leur beauté brute et sans fioritures. Les surfaces en béton et plâtre apparentes contrastent avec la douce luminosité du tissu et la fine élégance du bois. Des profilés en acier brut traversent la pièce. Leur aspect industriel est adouci par la sélection minutieuse de textiles du même ton et le sol en linoléum sans couture. L’acier, le béton, le plâtre, le bois et les tissus forment un collage de textures unique.

© Yves Sucksdorff

© Yves Sucksdorff

La zone d’entrée apporte un accent final au design. Cet espace est relié au restaurant existant par un couloir de couleur uniforme. Des passages verts dissimulent la zone de retour des plateaux derrière des murs revêtus de métal, avec des choix de matériaux et de couleurs inspirés du passé du restaurant.

© Yves Sucksdorff

L’éclairage joue un rôle subtil mais efficace. En plus des globes lumineux décoratifs, les tables sont éclairées par des spots cachés. La table centrale est mise en valeur par une installation de néons qui remplit de lumière la pièce recouverte de rideaux. Le comptoir métallique et la zone de préparation sont accentués par des lampes tubulaires métalliques intégrées entre les conduits de ventilation, alliant forme et fonction.