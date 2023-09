Hans Niemann promet de devenir un joueur d’échecs mondial après un prétendu scandale de tricherie

Le grand maître d’échecs américain Hans Niemann a été réintégré par Chess.com suite à la conclusion d’un litige entre Niemann, Magnus Carlsen et la plateforme en ligne, entre autres.

En juin, un juge américain a rejeté un procès en diffamation de 100 millions de dollars intenté par Niemann contre Chess.com, le quintuple champion du monde Carlsen et le célèbre streamer et joueur Hikaru Nakamura.

Cela fait suite à un prétendu scandale de tricherie entourant Niemann qui a secoué le sport l’année dernière.

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous sommes parvenus à un accord avec Hans Niemann pour mettre nos différends derrière nous et avancer ensemble sans autre litige », indique un communiqué publié par Chess.com cette semaine.

« À l’heure actuelle, Hans a été entièrement réintégré sur Chess.com et nous attendons avec impatience sa participation à nos événements. »

Chess.com se présente comme la plus grande plateforme d’échecs en ligne au monde et affirme héberger plus de 10 millions de parties chaque jour.

« Je suis heureux que mon procès contre Magnus Carlsen et Chess.com ait été résolu d’une manière mutuellement acceptable et que je retourne sur Chess.com », Niemann dit dans une vidéo publiée sur X, anciennement Twitter. « J’ai hâte de rivaliser avec Magnus aux échecs plutôt qu’au tribunal. »

Il a poursuivi : « Ces moments difficiles n’ont fait que renforcer ma détermination et mon caractère et m’ont encore plus revigoré pour atteindre le sommet des échecs. Il y aura un jour où je serai le meilleur joueur d’échecs du monde, et je pense qu’il est temps de laisser mes échecs parler d’eux-mêmes.

Contactés par CNN, les avocats de Niemann, Terrence Oved, Darren Oved et Andrew Urgenson, ont déclaré : « Nous félicitons les parties pour leur résolution réussie et sommes fiers d’avoir contribué au retour de Hans au jeu qu’il aime.

« C’est un grand jour pour les échecs. Nous sommes convaincus que Hans continuera à prendre les bonnes décisions, tant au sein qu’en dehors du conseil d’administration.

Photo d’archives du grand maître d’échecs Hans Niemann quand il avait 19 ans, étudiant le plateau lors d’un match contre le grand maître Christopher Yoo au championnat d’échecs américain à Saint-Louis, le mercredi 5 octobre 2022. (David Carson/St. Louis Post-Dispatch via AP)

Selon le procès rejeté de Niemann, le différend a commencé en septembre 2022 lorsque Carlsen, alors champion du monde, a accusé Niemann de tricher à la Sinquefield Cup à St. Louis, Missouri.

Le procès affirmait que Carlsen s’était retiré du tournoi après avoir perdu contre Niemann, tweetant plus tard une vidéo du manager du football José Mourinho disant : « Je préfère vraiment ne pas parler. Si je parle, j’ai de gros ennuis.

Les échecs par-dessus l’échiquier, comme ceux joués à la Coupe Sinquefield, se déroulent en face-à-face plutôt qu’en ligne. Carlsen n’a pas fourni de détails sur ce qu’il prétend que Niemann a fait lors de leur match de septembre 2022.

Dans une interview avec le St. Louis Chess Club peu de temps après, Niemann a déclaré qu’il n’avait jamais triché dans des parties hors-jeu, bien qu’il ait admis avoir triché dans des « parties aléatoires sur Chess.com » lorsqu’il était plus jeune joueur, ce qu’il a fait. appelé « la plus grosse erreur de ma vie ».

Cependant, un rapport de 72 pages de Chess.com a allégué plus tard que Niemann « avait probablement triché » dans plus de 100 matchs en ligne entre juillet 2015 et août 2020, « dont plusieurs avec des prix en argent ».

Le rapport affirmait que Niemann avait avoué en privé avoir triché au responsable des échecs du site Web en 2020, ce qui a conduit à l’interdiction temporaire de la plate-forme, aujourd’hui âgée de 20 ans.

Le procès de Niemann a qualifié cette allégation de « fausse » et a déclaré qu’il « n’avait pas été banni deux fois sur Chess.com auparavant pour tricherie ».

Dans la déclaration de cette semaine annonçant la conclusion du litige juridique, Chess.com a déclaré : « Nous maintenons les conclusions de notre rapport public d’octobre 2022 concernant Hans, notamment que nous n’avons trouvé aucune preuve déterminante qu’il a triché dans des parties en personne. »

Le rapport indique que Chess.com a fermé le compte de Niemann en septembre 2022 en raison de ses précédentes reconnaissances de tricherie, de ses soupçons concernant son jeu récent et de ses inquiétudes concernant l’augmentation abrupte et incohérente de son rang.

Carlsen assiste à un match des Championnats du monde de rapide et de blitz 2022 de l’année dernière au Kazakhstan (Pavel Mikheyev/Reuters via CNN)

En septembre de l’année dernière, Carlsen a déclaré qu’il pensait que Niemann avait triché « plus – et plus récemment – ​​qu’il ne l’avait publiquement admis » après s’être retiré d’un match contre Niemann à la Julius Baer Generation Cup après avoir effectué un seul mouvement.

Dans un communiqué publié par Chess.com cette semaine, Carlsen a déclaré : « Je reconnais et comprends le rapport de Chess.com, y compris sa déclaration selon laquelle il n’y a aucune preuve déterminante que Niemann a triché lors de son match contre moi à la Coupe Sinquefield. Je suis prêt à jouer Niemann lors d’événements futurs, si nous sommes jumelés.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube dans une vidéo publiée lundi, Nakamura a déclaré : « En fin de compte, chacun se fera ou s’est fait sa propre opinion. Certains ont des opinions très tranchées d’une manière ou d’une autre. Je ne pense pas que l’opinion de qui que ce soit puisse changer à ce stade.»

<br />