Hans Niemann “ne reculera pas” face aux accusations de tricherie

Le grand maître des échecs Hans Niemann a déclaré qu’il “ne reculera pas” alors que les accusations de tricherie généralisée s’intensifient.

Mardi, une enquête menée par la plate-forme en ligne populaire Chess.com a affirmé que Niemann avait “probablement triché” dans plus de 100 matchs en ligne, une semaine après que le champion du monde Magnus Carlsen ait explicitement accusé l’Américain de tricher dans les jeux over-the-board.

Niemann, 19 ans, n’a admis avoir triché que deux fois dans sa carrière d’échecs à l’âge de 12 et 16 ans, et a déclaré mercredi que ses “échecs parlent d’eux-mêmes” après avoir battu Christopher Yoo au premier tour du championnat américain à St . Louis.

“Ce match est un message pour tout le monde”, a déclaré Niemann après sa victoire. “Tout cela a commencé avec moi en disant que les échecs parlent d’eux-mêmes et je pense que ce jeu parle d’eux-mêmes et a montré au joueur d’échecs que je suis.

“Cela a également montré que je ne reculerai pas et que je jouerai mes meilleurs échecs ici, quelle que soit la pression que je subis.”

Après avoir donné une seule réponse, Niemann a terminé son interview d’après-match en disant “c’était un si beau jeu que je n’ai même pas besoin de le décrire”.

Il affrontera ensuite Jeffery Xiong au deuxième tour du championnat américain, qui se déroulera jusqu’au 20 octobre.

Selon le rapport de Chess.com, Niemann a avoué en privé avoir triché au directeur des échecs du site Web en 2020, ce qui l’a conduit à être temporairement banni de la plate-forme.

Le rapport indique que Chess.com a fermé le compte de Niemann en septembre compte tenu de ses précédentes reconnaissances de tricherie, des soupçons sur son jeu récent et des inquiétudes concernant la montée abrupte et incohérente de son rang.

“Bien que nous ne doutions pas que Hans soit un joueur talentueux, nous notons que ses résultats sont statistiquement extraordinaires”, indique le rapport.

CNN a déjà contacté Niemann au sujet des allégations contenues dans le rapport.

Carlsen a d’abord fait des allégations explicites de tricherie de Niemann après deux incidents entre les deux – le premier lorsque Carlsen s’est retiré de la Sinquefield Cup le mois dernier après une défaite contre Niemann, et le second lorsqu’il a quitté leur match à la Julius Baer Generation Cup après avoir fait un seul mouvement.

Le Norvégien a déclaré qu’il pensait que son rival “avait triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’avait publiquement admis” et que “ses progrès à tous les niveaux étaient inhabituels”.

“Tout au long de notre match dans la Sinquefield Cup, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas tendu ni même pleinement concentré sur le jeu dans des positions critiques, tout en me surpassant en tant que noir d’une manière que je pense que seule une poignée de joueurs peut faire”, a ajouté Carlsen. .

La FIDE, l’instance dirigeante mondiale du sport, a déclaré qu’elle lancerait une enquête à la suite des affirmations de Carlsen.