Hans Niemann est le Bad Boy des échecs. Mais a-t-il triché ?

Pendant des années, sa base d’abonnés et ses bénéfices ont augmenté progressivement et régulièrement. Puis la pandémie a frappé.

“Vous pouvez le suivre par pays”, a déclaré M. Allebest. “L’Inde s’est verrouillée, les inscriptions en provenance d’Inde ont explosé. L’Italie s’est confinée, les inscriptions ont explosé. Littéralement, notre équipe est allée à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire évoluer notre service.

Quelques mois après le début de l’afflux de Covid aux échecs, Netflix a publié “The Queen’s Gambit”, un récit fictif du parcours d’une jeune femme de l’orphelinat à la suprématie mondiale des échecs. Cela deviendrait une pierre de touche culturelle et l’émission la plus regardée sur le service de streaming dans plus de 60 pays.

“C’était comme si quelqu’un versait de l’essence sur le même feu”, a déclaré M. Allebest.

Les joueurs d’échecs sont devenus des stars des réseaux sociaux. Hikaru Nakamura, l’un des accusés dans l’affaire de diffamation, compte 1,5 million de followers sur Twitch, un exploit qu’il a réalisé grâce au jeu céleste – il est actuellement classé cinquième au monde – et à la verbosité d’Iron Man. En juin, il a signé avec Misfits Gaming Group, une société de sports électroniques et de divertissement qui imagine des émissions à vendre à des endroits comme CNN et Netflix.

Aujourd’hui, les tournois d’échecs ont des valeurs de production assez élevées – graphismes swoosh, interviews sur scène, commentateurs play-by-play assis aux bureaux des présentateurs. Le modèle est basé sur la couverture des jeux sportifs professionnels, avec une grande différence : il n’y a pas d’action, du moins pas au sens conventionnel. Le jeu n’a guère changé en 1 500 ans. C’est encore des heures et des heures de deux personnes qui regardent un tableau et cogitent. Si une phrase comme « Il a trompé la reine d8, la reine d3 ! » n’accélère pas votre pouls, il n’y a pas grand-chose à surveiller.

Si c’est le cas, ces jeux sont des concours passionnants et cérébraux qui ont de l’élégance, de l’agressivité, du subterfuge, de la brillance et du suspense – “Game of Thrones” se résume à son essence régicide. Contrairement à l’émission HBO, celle-ci ne s’arrête jamais. Il y a maintenant des tournois presque tous les week-ends, partout dans le monde.

Être diplômé dans la classe des aspirants professionnels jouant à ces tournois n’a pas fait grandir et se comporter M. Niemann. Il a frappé du poing lorsqu’il a perdu un match à Dubaï et a largué des bombes F lors d’une interview d’après-match à Miami, se plaignant d’une défaillance technique. Il a regardé les adversaires dans les yeux un peu trop longtemps, un autre non-non.

Certains observateurs d’échecs étaient ravis. Un coquin qui brise les normes, enfin.

“J’étais comme, c’est ce dont nous avons besoin aux échecs”, a déclaré Levy Rozman, le visage et la voix de Gotham Chess, une chaîne YouTube populaire. “Nous n’avons pas de Conor McGregor”, a-t-il ajouté, faisant référence au champion d’arts martiaux mixtes connu pour ses altercations et ses arrestations.