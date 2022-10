Hans Niemann a “probablement triché” dans de nombreux matchs: site d’échecs

Le grand maître d’échecs adolescent Hans Niemann a “probablement triché” dans plus de 100 matchs en ligne, y compris ceux avec des prix en argent, selon une enquête menée par l’un des sites Web les plus populaires du sport.

Le rapport de 72 pages de Chess.com a été publié mardi, un mois après que la controverse a éclaté lors d’un tournoi de haut niveau lorsque le champion du monde d’échecs a accusé l’Américain de 19 ans de tricherie.

Selon le rapport, mentionné pour la première fois par le Wall Street Journal, Niemann a avoué en privé avoir triché au directeur des échecs du site Web en 2020, ce qui l’a conduit à être temporairement banni de la plateforme.

Le rapport indique que Chess.com a fermé le compte de Niemann en septembre compte tenu de ses précédentes reconnaissances de tricherie, des soupçons sur son jeu récent et des inquiétudes concernant la montée abrupte et incohérente de son rang.

“Bien que nous ne doutions pas que Hans soit un joueur talentueux, nous notons que ses résultats sont statistiquement extraordinaires”, indique le rapport.

Niemann a précédemment admis publiquement avoir triché dans des matchs en ligne à l’âge de 12 et 16 ans, mais l’enquête a allégué qu’il avait triché plus récemment.

Niemann n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

Chess.com compte des millions d’utilisateurs et héberge plus de 10 millions de parties d’échecs par jour, selon ses propriétaires. Pour détecter les soupçons de tricherie, le site Web utilise un logiciel qui signale les mouvements suspects en comparant les mouvements d’un joueur à ceux suggérés par un moteur d’échecs. Selon le rapport, moins de 0,14 % des joueurs trichent sur le site.

Allégations de Carlsen

La controverse a commencé le mois dernier, lorsque le champion du monde d’échecs Magnus Carlsen a accusé Niemann d’avoir triché lors de la Sinquefield Cup à 350 000 $ à St. Louis, Missouri.

“Je crois que Niemann a triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’a publiquement admis”, a déclaré le Norvégien de 31 ans. a dit dans un rapport posté sur Twitter.

“Ses progrès au-dessus du tableau ont été inhabituels, et tout au long de notre match dans la Sinquefield Cup, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas tendu ni même pleinement concentré sur le jeu dans des positions critiques, tout en me surpassant en tant que noir d’une manière que je pense seulement une poignée de joueurs peuvent le faire. Ce jeu a contribué à changer ma perspective.

Carlsen s’est retiré du tournoi après avoir perdu contre Niemann. L’instance dirigeante mondiale des échecs, la FIDE, a annoncé la semaine dernière qu’elle enquêtait sur les allégations de Carlsen.

Les échecs sur l’échiquier se jouent face à face plutôt qu’en ligne. Carlsen n’a pas fourni de détails sur la manière dont Niemann aurait pu tricher.

Dans une interview avec le St. Louis Chess Club le mois dernier, Niemann a déclaré qu’il n’avait jamais triché sur les jeux de société.

“J’ai triché sur des jeux aléatoires sur Chess.com. J’ai été confronté. J’ai avoué. Et c’est la plus grosse erreur de ma vie”, a-t-il déclaré. ” Et j’ai complètement honte. Je le dis au monde parce que je ne veux pas de fausses déclarations et je ne veux pas de rumeurs. Je n’ai jamais triché dans un jeu de plateau. Et à part quand j’avais 12 ans, je n’ai jamais triché dans un tournoi avec des prix en argent.”

Selon le rapport de Chess.com, la tricherie dans un cadre général pourrait impliquer “diverses méthodes telles que : les signaux manuels d’un entraîneur à proximité ou l’accès à un téléphone dans la salle de bain, un appareil caché dans une chaussure, ou un fil ou un buzzer enregistré. au corps.”

Le rapport indique que Chess.com n’a généralement pas enquêté sur la triche dans les jeux de société, mais il pense que les performances de Niemann dans certains jeux en direct “méritent une enquête plus approfondie sur la base des données”.

“À notre avis, il n’y a aucune preuve directe qui prouve que Hans a triché lors du match du 4 septembre 2022 avec Magnus, ou qui prouve qu’il a triché dans d’autres jeux OTB dans le passé”, indique le rapport.