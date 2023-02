Hans Modrow: Le dernier Premier ministre d’Allemagne de l’Est décède à l’âge de 95 ans | Nouvelles du monde

Hans Modrow, le dernier Premier ministre communiste d’Allemagne de l’Est, est décédé à l’âge de 95 ans.

Sa mort a été annoncée par AllemagneDie Linke, parti d’extrême gauche, successeur du Parti communiste est-allemand.

“Hans Modrow nous a quittés à l’âge de 95 ans”, a-t-il déclaré.

“Avec cela, notre parti perd une personnalité importante.”

“L’ensemble du processus pacifique d’établissement de l’unité allemande était précisément une réalisation spéciale de sa part. Cela restera son héritage politique.

M. Modrow est décédé aux premières heures du samedi matin.

Né en 1928 dans la ville allemande de Jasenitz – aujourd’hui Jasienica en Pologne – M. Modrow était membre du Volkssturm, une milice nazie qui enrôlait des hommes âgés de 16 à 60 ans dans une ultime tentative de victoire.

À 17 ans, il est capturé par les troupes soviétiques et fait prisonnier de guerre en Union soviétique, où il suit des cours antifascistes et devient un communiste engagé.

Il a rejoint le Parti de l’unité socialiste (SED) au pouvoir dans sa jeunesse et a gravi les échelons pour devenir le chef du parti régional à Dresde de 1973 à 1989. Il a également siégé au parlement est-allemand pendant plus de trois décennies.

M. Modrow est devenu Premier ministre en novembre 1989, quatre jours seulement après la chute du mur de Berlin.

Son mandat mouvementé en tant que Premier ministre a duré moins de six mois, au cours desquels il a supervisé les réformes démocratiques qui ont ouvert la voie à la réunification allemande.

Au moment où il a pris la tête de la direction, les communistes perdaient du pouvoir et de l’élan. M. Modrow a donc accepté de partager le pouvoir avec une opposition de plus en plus virulente en faveur de la réunification.

Malgré l’opposition initiale des communistes à la réunification, M. Modrow a appelé à des pourparlers avec l’Allemagne de l’Ouest en vue d’une éventuelle “patrie unie” qui serait indépendante des blocs militaires et gouvernée par un parlement commun à Berlin.

Image:

M. Modrow avait été prisonnier de guerre en Union soviétique



Il a organisé la première élection libre historique de l’Allemagne de l’Est en mars 1990 – moins de quatre mois après être devenu Premier ministre – au cours de laquelle son parti a terminé troisième avec 16% des voix.

Le gagnant était une alliance de partis conservateurs soutenus par le dirigeant ouest-allemand Helmut Kohl qui a soutenu une réunification rapide.

L’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest se sont finalement réunies en octobre 1990.

M. Modrow a été membre du Parlement uni à Berlin jusqu’en 1994 et membre du Parlement européen de 1999 à 2004.

Mais ses antécédents communistes purs et durs l’ont conduit devant les tribunaux plusieurs années après la réunification.

Il a été condamné à neuf mois de prison avec sursis et à une amende en 1995 après qu’un tribunal l’a reconnu coupable d’incitation à la falsification des résultats des élections locales de Dresde en mai 1989.

M. Modrow a affirmé que le procès était politiquement motivé.