Hans Magnus Enzensberger, poète et intellectuel allemand, décède à 93 ans

Hans Magnus Enzensberger, un intellectuel allemand à l’esprit libre qui a suggéré une nouvelle direction littéraire pour le pays à partir des décombres de la Seconde Guerre mondiale, écrivant des poèmes, des essais, des romans et des récits de voyage tour à tour spirituels et incisifs, unis par leurs images vives et une attention particulière aux détails, est décédé le 24 novembre à Munich. Il avait 93 ans.

Son éditeur allemand, Suhrkamp Verlag, a annoncé sa mort mais n’a pas cité de cause.

Auteur, éditeur, éditeur et spécialiste de la littérature, le Dr Enzensberger était “l’un des intellectuels allemands les plus polyvalents et les plus importants”, a déclaré la ministre de la Culture du pays, Claudia Roth, dans un communiqué. Avec Martin Walser et le lauréat du prix Nobel Günter Grass, il a contribué à créer une nouvelle culture littéraire pour la République fédérale d’Allemagne – alors connue sous le nom d’Allemagne de l’Ouest – dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, développant un style d’écriture ludique et ironique qui a défié le stéréotype de prose allemande sévère et sombre.

Le Dr Enzensberger a continué à résister à la catégorisation tout en rebondissant entre les genres littéraires, recevant ses plus grands éloges pour sa poésie (le poète et critique britannique Sean O’Brien l’a un jour salué comme “sauvage, drôle, exact, largement informé, immunisé contre les sentiments”) et trouver son plus large public grâce à un livre pour enfants sur les mathématiques. L’agitation définit sa carrière : « J’écris de la poésie, des essais, des livrets d’opéra, voire des articles scientifiques. Mais je ne suis pas un spécialiste », expliquait-il à l’Irish Times en 2003. « Je veux m’amuser, je ne veux pas de responsabilité civique.

Pourtant, il était aussi un écrivain profondément politique, engagé dans les causes de gauche et la dénazification après avoir passé son enfance dans les années 1930 à Nuremberg, où ses voisins comprenaient Julius Streicher, le fondateur du journal antisémite Der Stürmer. Le Dr Enzensberger a comparé son premier rôle d’écrivain à celui d’un intellectuel “travailleur de l’assainissement”, affirmant qu’il visait à “nettoyer” les institutions allemandes en appelant les anciens nazis encore au pouvoir et en exhortant les Allemands à affronter leur passé récent. En repensant à cette époque, il a déclaré au journal britannique Independent : “C’était comme vivre avec un énorme cadavre dans le placard.”

Le Dr Enzensberger s’est forgé une réputation de “jeune homme en colère” en écrivant des poèmes sur la tendance de la nation à l’autoritarisme (“vous aimeriez / être déchiré membre par membre”) et en publiant des essais sur la société allemande, dont un morceau cinglant de critique des médias dans laquelle il concluait que le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung minimisait délibérément le procès de 1961 de l’organisateur de l’Holocauste Adolf Eichmann. Il a également cofondé le magazine culturel Kursbuch, qui est devenu une pierre de touche pour les étudiants ouest-allemands qui se sont révoltés en 1968, organisant des manifestations de masse contre le gouvernement.

Dans le poème titre de son recueil de 1960 “Landessprache”, ou “Langue du pays”, le Dr Enzensberger a qualifié l’Allemagne de “repaire d’assassins / où, dans la hâte et l’impuissance, le calendrier déchire ses propres feuilles, / où le passé pourrit et empeste la déchetterie / et le futur grince des dents, / … tout cela parce que les choses s’améliorent.

Pendant des décennies, il est resté un commentateur politique énergique et souvent belliqueux, exprimant son soutien à la guerre du golfe Persique (il a comparé Saddam Hussein à Hitler) et plaidant pour l’intégration européenne, jusqu’à un certain point. Après avoir déclaré à la fin des années 1960 que le concept de nation “est devenu obsolète”, il a accusé l’Union européenne de “mégalomanie sans limites” tout en acceptant le prix Sonning 2010, un prix récompensant les contributions à la culture européenne.

Alors même qu’il abordait des thèmes importants, le Dr Enzensberger a attiré des éloges pour son écriture accessible. Son poème de la longueur d’un livre “Le naufrage du Titanic” (1978) – écrit après un bref passage à Cuba, où il a été déçu par le gouvernement de gauche de Fidel Castro – a utilisé le paquebot condamné comme véhicule pour examiner les échecs de la civilisation occidentale.

“On pourrait s’attendre à ce que ce soit en effet une luge difficile, mais Enzensberger s’adresse à ses lecteurs comme à un public à divertir … et son livre est aussi accessible et intrigant qu’un bon thriller”, a écrit Thomas M. Disch, critique du Washington Post.

En dehors de l’Allemagne, le Dr Enzensberger était peut-être mieux connu pour son récit de voyage “Ach Europa!” (1987) — traduit en anglais par « Europe, Europe : Forays Into a Continent » (1989) — et son premier livre pour enfants, « The Number Devil » (1997), qui est devenu un best-seller international.

Écrit pour sa jeune fille Theresia, le livre raconte l’histoire d’un garçon qui déteste “tout ce qui a à voir avec les nombres” mais rêve d’un “diable des nombres”, une créature sympathique qui l’aide à découvrir les nombres premiers, la suite de Fibonacci et autres merveilles mathématiques. Le roman a été traduit dans plus de 20 langues et a donné lieu à une suite, le livre d’histoire « Lost in Time » (1998), accompagné d’un jeu informatique éducatif.

Le Dr Enzensberger a été surpris par le succès de ses romans pour enfants, tout comme de nombreux critiques qui ne s’attendaient pas à ce qu’il écrive pour de jeunes lecteurs. Mais il a dit qu’il avait essayé de maintenir les mêmes normes littéraires qu’il avait dans ses œuvres antérieures, déclarant à l’Independent : « Je pense que vous ne pouvez pas minimiser les enfants. Ils sont tout aussi, et à certains égards même plus, intelligents que les adultes, car ils ne sont pas encore poussés à la conformité.

“Ils savent ce qui les ennuie, c’est sûr.”

Aîné de quatre fils, le Dr Enzensberger est né à Kaufbeuren, une ville bavaroise près des Alpes, le 11 novembre 1929. Il a grandi à Nuremberg, où son père était ingénieur en télécommunications et sa mère institutrice. Les deux parents étaient sceptiques à l’égard du parti nazi et, enfant, il était plus intéressé par l’écriture que par les exercices avec la jeunesse hitlérienne, qui l’aurait expulsé de ses rangs.

« J’ai toujours été incapable d’être un bon camarade », a-t-il déclaré au Guardian en 2010. « Je ne peux pas rester en ligne. Ce n’est pas dans mon caractère. C’est peut-être un défaut, mais je n’y peux rien.

Vers la fin de la guerre, il a été enrôlé dans la milice nationale et a fait défection, selon le radiodiffuseur allemand Deutsche Welle. Il a travaillé comme interprète pour certains des occupants anglophones du pays et a étudié la littérature et la philosophie aux universités d’Erlangen, Fribourg et Hambourg, ainsi qu’à la Sorbonne à Paris. En 1955, il obtient un doctorat et écrit sa thèse sur la poésie de Clemens Brentano.

Le Dr Enzensberger était membre du Groupe 47, un collectif informel qui a aidé à promouvoir la littérature allemande après la guerre. Il s’est fait connaître avec son premier recueil de poésie, “Defense of the Wolves” (1957), et avec l’anthologie “Museum of Modern Poetry” (1960), qui a permis de présenter aux lecteurs allemands des poètes tels que William Carlos Williams et Fernando Pessoa.

En 1963, il reçoit le prix Georg Büchner, l’une des plus hautes distinctions pour les auteurs de langue allemande. Quelques années plus tard, il vivait à l’étranger avec des séjours en Norvège et aux États-Unis, où il était boursier au Centre d’études avancées de l’Université Wesleyan avant de démissionner dans ce qu’il a qualifié de protestation contre la guerre du Vietnam.

“J’ai quitté l’Allemagne pendant une longue période de temps, parce que quand vous passez votre temps à combattre quelque chose, vous en faites en quelque sorte partie, et je ne voulais pas devenir un Allemand obsessionnel, d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré. New York Times.

En 1979, il est retourné en Allemagne, où il s’est installé à Munich et a fondé une maison d’édition, l’Autre Bibliothèque, qui a développé une liste éclectique de livres classiques et contemporains, y compris des œuvres du romancier allemand WG Sebald et du journaliste polonais Ryszard Kapusciński.

Il continue également d’écrire, mêlant réalité et fiction dans « Les Silences d’Hammerstein » (2008), sur le dernier commandant de l’armée allemande avant l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Certains de ses autres livres, y compris des recueils d’histoires érotiques, ont été publiés sous des pseudonymes.

Le Dr Enzensberger a été marié trois fois, à Dagrun Kristensen, Maria Alexandrovna Makarov et Katharina Bonitz. Les informations sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles, mais selon Deutsche Welle, il avait deux filles.

Dans une interview avec le magazine Bomb, le Dr Enzensberger a noté qu’en tant qu’écrivain droitier, il avait sa «main gauche libre pour faire toutes sortes d’autres choses», y compris des projets de théâtre et de cinéma qui lui permettaient de travailler en collaboration, plutôt que de dans la solitude comme il le faisait habituellement. L’un de ses projets les plus ambitieux impliquait la création d’une “machine à poésie”, fabriquée par une société italienne et dévoilée en 2000, capable de produire six lignes de vers en appuyant simplement sur un bouton.

“Cela ressemble à l’un des écrans utilisés dans les aéroports pour annoncer les départs et les arrivées”, a rapporté le magazine de poésie Jacket, affirmant qu’à chaque pression sur le bouton, “les volets en lettres tournent avec un bruit tourbillonnant” et un nouveau poème apparaît.