Hans Feurer (1939-2024) : Mannequins

Hans Feurer est mort. L’homme qui aimait les femmes et les rendait si sensuelles. Hans était un ami ! Il n’y a aucun fantasme dans ses images. Seule l’explosion de sa passion pour les femmes, pour leur beauté et leurs formes.

En 2021, le TRAVAIL DE CAMÉRA galerie de Berlin présentait sa première grande rétrospective des années folles à aujourd’hui, c’était pour nous l’occasion idéale de lui consacrer, avec la collaboration de Alina Heinze de la galerie, une édition spéciale à Feurer. Le voici encore aujourd’hui.

Jean-Jacques Naudet

CAMERA WORK a inauguré hier une nouvelle exposition du travail de Feurer dans sa galerie virtuelle, présentant un total de 25 œuvres photographiques issues de trois séries de l’artiste suisse. Les œuvres combinent un design de couleurs intense et complexe pour lequel Hans Feurer est et restera internationalement connu dans le domaine de la photographie de mode.

Hans Feurer : CAMERA WORK Galerie Virtuelle

En ligne : 18 janvier au 22 février 2024

https://camerawork.de/virtualgallery/hans-feurer-contrasting-colors-floor-i/

Hans Feurer (1939-2024) est né en Suisse, il est l’un des plus renommés de sa profession. Il a réussi à capturer l’air du temps de chaque décennie sans perdre sa note personnelle. Il met habilement en scène ses modèles en utilisant uniquement la lumière naturelle. Il a présenté les femmes comme des combattantes bien plus fortes que les hommes.

Mannequins

Hans Feurer a travaillé avec pratiquement tous les mannequins célèbres, à commencer par le mannequin britannique Jean Shrimpton, que Feurer a représenté un jour vêtu d’un trench-coat entièrement boutonné et d’un chapeau fedora, suivi de trois Playboy Bunnies, serveuses des Playboy Clubs en 1970. Jean Shrimpton est considéré comme être l’un des tout premiers mannequins.

Dès le début, il est devenu clair que Feurer s’efforçait de montrer la force des femmes. En 1983, il travaille avec Iman pour une séance photo emblématique pour Kenzo à Lanzarote, dans les îles Canaries, contribuant ainsi à rendre le mannequin somalien encore plus célèbre qu’elle ne l’était déjà. Mais Feurer, sans prétention, ne prétendrait jamais à la gloire uniquement pour lui-même : il souligne toujours l’impact du travail d’équipe sur un plateau. Par exemple, la célèbre styliste Françoise Havan, qui a travaillé avec lui sur la campagne Kenzo, a grandement influencé les résultats de plusieurs de ses séances photo, comme il l’a mentionné à plusieurs reprises.

En septembre 2021, l’exposition « Captivate : Fashion Photography of the 90s » organisée par Claudia Schiffer a été inaugurée au Kunstpalast Düsseldorf. Schiffer a sélectionné plusieurs photos de son propre travail avec Hans Feurer pour cette exposition. Une photographie montrant Schiffer se regardant dans le miroir fait partie de l’exposition et est en fait le portrait préféré d’elle-même du mannequin. L’exposition actuelle de Hans Feurer à la galerie CAMERA WORK comprend également des portraits d’icônes de la mode telles que Grace Jones, Linda Evangelista, Liu Wen, Christy Turlington et Monica Bellucci.