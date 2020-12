Qu’est-ce que Hanoukka? Ces enfants (et leur rabbin) expliquent Nous avons entendu parler de Hanoukka, la fête juive des lumières, mais ce n’est pas réellement dans la Torah juive. Alors qu’est-ce que Hanoukka et d’où vient-elle? Hannah Gaber, USA AUJOURD’HUI

La soirée du 10 décembre marque le début de la fête des lumières de huit nuits du judaïsme appelée Hanoukka.

Ou est-ce Hanoucca? Hanoukka?

La confusion sur l’orthographe vient du fait que le nom de la fête est un mot hébreu et que les règles de translittération en anglais ne sont pas totalement claires. Selon l’Oxford English Dictionary, il existe 24 variantes d’orthographe pour Hanoukka, au cours desquelles les Juifs allument des bougies sur une menorah pour célébrer le miracle d’un approvisionnement en pétrole d’une journée durant huit à la suite de la révolte des Maccabées au deuxième siècle avant JC.

Même dans la culture pop, il y a plusieurs façons de l’écrire. Les chansons festives de Woody Guthrie utilisent les orthographes «Hanukah Tree» et «Hanuka Gelt», tandis qu’Adam Sandler appelle sa série de mélodies de célébrités juives «Chanukah Song». La parodie de « Santa Baby » de Rachel Bloom est « Chanukah Honey », mais elle a inclus d’autres orthographes des vacances dans son émission CW « Crazy Ex-Girlfriend », dans une scène où son personnage Rebecca réfléchit à la bannière de vacances « Happy » entre ‘Hanoucca, Hanoukka et Hanoukka.

Que préfère Google? Si vous saisissez les trois orthographes susmentionnées dans Google, les résultats sont affichés pour « Hanoucca », une orthographe qui est la plus populaire sur le moteur de recherche depuis au moins 15 ans, la seconde orthographe « Hanoucca » diminuant considérablement dans popularité au cours des cinq dernières années.

Le rabbin Ilana Zietman, rabbin communautaire de GatherDC à Washington, DC, dit à USA TODAY qu’elle utilise de manière interchangeable Hanoukka et ‘Hanoucca. Elle a grandi avec les deux, bien que son organisation utilise officiellement Hanoukka.

« Personnellement, je ne pense pas que la version que les gens utilisent dans l’écriture soit vraiment un problème, » dit Zietman. « Dans la prononciation, comme dans toute façon de dire un mot étranger, c’est bien de demander à un locuteur natif comment il le prononce (ou le trouve en ligne) et d’essayer de faire de son mieux pour rendre le son original.

Le rabbin Sarah Krinsky de la congrégation Adas Israël à Washington, DC préfère l’orthographe qui commence par un H, comprend un N, ajoute deux K‘s et se termine par un H (Hanoukka).

Voulez-vous vraiment vous intéresser à la linguistique? Voyons pourquoi cette version est une préférée.

En hébreu, le mot Hanoukka commence par la lettre hébraïque Chet. Bien qu ‘«il n’y ait pas de translittération normalisée réelle» en ce qui concerne cette lettre, Krinsky l’a vu généralement écrit avec un H et dans les livres de prières avec et un H et un point en dessous.

Elle préfère écrire Hanoukka avec un H au lieu d’une CH, parce que ce dernier est une manière plus typique de translittérer une lettre hébraïque différente, un Chaf. Comme le Chaf, cependant, le Chet a un son qui se racle la gorge qui est généralement lu comme CH en anglais, donc si vous n’étiez pas concerné par la différenciation du Chet du Chaf en translittération, il est logique que vous souhaitiez commencer la version anglaise du mot par un guttural CH.

le CH le son peut être difficile à maîtriser pour les anglophones. «C’est pourquoi certains disent que ‘Hanoucca’ est une orthographe traditionnelle du mot et que ‘Hanoucca’ est venu plus tard, mais qu’il est plus populaire aujourd’hui», dit Zietman.

Et bien qu’il y ait quelques cas où le jour férié est écrit avec KH, cette orthographe serait «fausse» pour Krinsky, parce que cette translittération semble plus éloignée de la lettre et du son de Chet.

En hébreu, le N le son à Hanoukka provient d’une seule lettre, Nun. Il s’ensuit que le mot translittéré doit également avoir un N pour représenter ce son.

«En fait, je ne vois aucune raison linguistique pour laquelle il devrait y avoir deux N’s»Dit Krinsky. Pourtant, elle voit le mot écrit comme «Channukah» chaque année.

le K le son au milieu de «Hanoukka» vient de la lettre hébraïque Kaf. Comme il est écrit en hébreu, Kaf a un point appelé dagesh au centre de la lettre, qui «en hébreu est doublé linguistiquement», dit Krinsky.

En conséquence, Krinksy préfère doubler l’anglais K à Hanoukka. Toujours un K est acceptable puisque le supplément K ne change pas techniquement la façon dont le mot sonne.

Encore une fois, regardons la façon dont la fête est écrite en hébreu: sa dernière lettre est un Hei. L’hébreu Hei fonctionne de manière très similaire à la façon dont l’anglais H peut en cela «Cela ne change pas la prononciation, comme dans mon nom Sarah», dit Krinsky.

Donc, si un hébreu se termine par le Hei silencieux, «Pourquoi ne pas inclure (un H) en anglais? » elle demande.

Jennifer Rivlin Roberts aide sa fille Isabel, 2 ans, à placer la bougie centrale dans la menorah de leur famille, le vendredi 9 novembre 2007 à Atlanta. Gregory Smith, AP

Hanoukka signifie «dédicace» en hébreu. C’est un jour férié qui commémore le moment où un petit groupe de Juifs appelé les Maccabées s’est soulevé contre les dirigeants gréco-syriens pour redonner du crédit au Temple de Jérusalem et allumer sa menorah pour le culte, qui – comme le raconte – n’avait que suffisamment d’huile pour durer un seule nuit. Cependant, la lumière a miraculeusement brûlé pendant huit nuits.

Hanoukka est observée en allumant des bougies sur un candélabre à neuf branches appelé menorah pendant huit nuits. D’autres traditions de Hanoukka incluent la consommation de crêpes de pommes de terre appelées latkes et de beignets à la gelée appelés sufganiyot (car ce sont des aliments frits dans l’huile), la rotation d’une toupie appelée dreidel pour gagner des pièces de chocolat appelées gelt et l’échange de cadeaux.

«J’espère que les gens pourront trouver un sens et une inspiration dans la riche histoire et les coutumes de la fête elle-même et l’utiliser comme un moyen de plus grande connexion interpersonnelle et sens de la lumière et ces temps sombres», dit Zietman.

Célébrer un miracle et la capacité de pratiquer votre religion, manger des aliments frits et gagner du chocolat, offrir et recevoir des cadeaux: Hanoukka est une fête heureuse, quelle que soit son orthographe.

