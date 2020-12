Ah, oui, Hanoukka. Le festival des lumières. Le «Noël juif». Les vacances sur lesquelles Adam Sandler a écrit une chanson.

Pour les juifs, cependant, Hanoukka n’est pas vraiment une fête religieuse – bien qu’en raison de sa proximité avec Noël, elle est souvent considérée comme la fête juive la plus importante. Ce n’est pas. Rosh Hashanah, Yom Kippour et la Pâque, par exemple, sont observés plus religieusement, bien que Hanoukka ait certainement une signification culturelle.

Enfant, Hanoukka signifiait que je pouvais recevoir des cadeaux comme mes camarades de classe à prédominance chrétienne et ne pas me sentir exclu. Cela signifiait également hocher la tête poliment (et le faire toujours) quand quelqu’un a dit « Joyeux Noël » venu de la mi-décembre à la fin du mois de décembre, et essayer de se souvenir de le dire.

Cette année, ma famille et moi cherchons à le célébrer pendant la pandémie de coronavirus. Indice: nous faisons un zoom familial.

Donc, si Hanoukka n’est pas si religieux, de quoi s’agit-il?

Avertissement: comme toute minorité, je ne suis que l’un des nombreux membres, et mes expériences ne reflètent pas celle de tous les juifs.

Qu’est-ce que Hanoucca et quand est-ce exactement?

Connue sous le nom de Fête des Lumières, Hanoukka célèbre la reconsécration du Second Temple à Jérusalem au deuxième siècle avant JC L’événement s’est produit lorsque les Juifs se sont soulevés contre les dirigeants gréco-syriens dans la révolte des Maccabées et les ont chassés de Jérusalem, selon History Channel .

Pour marquer leur victoire, les Juifs voulaient récupérer le temple et allumer sa menorah, mais n’ont trouvé que suffisamment d’huile d’olive pure pour un jour, selon Chabad.org. Cet approvisionnement d’une journée a duré huit et est considéré comme un miracle dans la foi juive.

Chaque année, Hanoukka commence le 25e jour de Kislev, un mois dans le calendrier hébreu. Ça dure huit nuits (oui, à cause de l’huile), et cette année c’est du 10 au 18 décembre.

Braquage. L’huile a-t-elle duré 8 jours?

Non, peut-être. J’étais sûr que c’était vrai jusqu’à ma classe de septième école d’hébreu quand quelqu’un m’a dit que ce n’était pas le cas.

L’histoire de l’huile d’une durée de huit jours remonte aux anciens rabbins, qui semblaient avoir inventé l’histoire en discutant d’allumer des bougies pendant les vacances, rapporte le Washington Post. Certains croient fermement à l’histoire du pétrole, tandis que d’autres sont plus enclins à se concentrer sur les messages / leçons enseignés par les vacances.

Aussi, sauvegardez. Est-ce Hanoukka ou Hanoucca?

Les deux sont corrects. En fait, il existe de nombreuses variantes de la façon d’épeler le nom de la fête en anglais, selon les dictionnaires d’Oxford et Merriam-Webster.

Les différences viennent du fait que le nom de la fête vient de l’hébreu, qui n’utilise pas l’alphabet latin. Selon Merriam-Webster, certains sons en hébreu n’ont pas de correspondance exacte pour les lettres latines, ce qui crée des orthographes multiples.

Aujourd’hui, l’orthographe la plus courante est Hanoukka, mais ne soyez pas surpris si vous voyez également Hanoucca ou Hanoucca, selon les deux dictionnaires.

Que se passe-t-il pendant Hanoukka?

Pour marquer la fête, les Juifs allument une bougie chaque soir sur une menorah à neuf branches. La neuvième bougie – le shamash, («assistant» ou «accompagnateur») – est utilisée pour allumer les huit autres.

Les menorah éclairées sont affichées en évidence, souvent dans les fenêtres. Jouer avec des hauts appelés dreidels et échanger des cadeaux sont d’autres traditions de Hanoukka pour célébrer la fête. N’oubliez pas le gelt, les pièces de chocolat que les adultes donnent aux enfants pendant Hanoukka (un symbole de l’argent que les parents juifs donneraient à leurs enfants en guise de cadeaux; «gelt» signifie de l’argent en yiddish).

Les réunions de famille plus importantes pendant la pandémie ne se produiront probablement pas cette année (et ne sont pas recommandées), ce qui signifie qu’il appartiendra aux ménages individuels de trouver des échanges de cadeaux en personne et des filatures de dreidel. Je sais que j’espère du gelt dans le courrier cette saison.

Attendez, Hanoukka n’est pas aussi grave que Noël?

Non, du moins pas au sens religieux traditionnel. En fait, si vous recherchez sur Google « Hanoukka, ce n’est pas grand chose », vous trouverez une pléthore d’articles qui peuvent vous en dire autant.

Cela dit, c’est toujours significatif pour d’autres raisons. Quand j’ai demandé à mes compatriotes juifs ce qui rend Hanoukka spéciale sur mon Fil Twitter L’année dernière, mes adeptes ont parlé de «latkes», les crêpes de pommes de terre généralement consommées pendant les vacances. (Les gens mangent aussi des beignets remplis de gelée ou de sufganiyot. Obtenez-le? Nourriture frite.)

Comme d’autres fêtes juives, des hymnes hébreux obsédants font partie de l’occasion. « Razmoket », le dessin animé de Nickelodeon, a diffusé un épisode sur le thème de Hanoukka en 1996 qui se présente comme éducatif, attachant et divertissant.

Et qui peut oublier les cadeaux? En grandissant, c’était amusant d’attendre avec impatience un cadeau différent tous les soirs – certains moins chers comme des pyjamas et des fournitures d’art. La meilleure (et probablement la pire année, pour les adultes de ma famille, de toute façon) a été lorsque mes grands-parents ont acheté chacun des dizaines de petits-enfants scooters Razor. En vieillissant, la tradition s’est transformée en un grand cadeau pour la période, même si nous allumons toujours les bougies.

J’ai hâte de voir de nombreux ensembles de bougies sur Zoom.

OK, mais pourquoi les gens font-ils vraiment des histoires à propos de Hanoukka?

Vous pouvez remercier (ou ne pas remercier) les juifs américains pour cela. On peut se demander s’il s’agissait d’une réponse directe à Noël ou d’un effort pour encourager les jeunes à prendre du temps pour la synagogue, rapporte Vox. L’Atlantique note que l’histoire de Hanoucca n’est même pas dans la Torah, la Bible juive. À titre de comparaison: c’est la même bible qui comprenait ma portion de la Torah, Bamidbar, qui consistait littéralement à compter les tribus autour d’un tabernacle sacré.

Comme la plupart des enseignements juifs, « il souligne l’un des thèmes les plus significatifs de l’histoire juive: la lutte pour pratiquer le judaïsme lorsque des forces puissantes cherchent à l’éteindre », écrit Lauren Markoe du Religion News Service. Aussi: «Cela sert un objectif particulier: une occasion de négocier les pressions jumelles et concurrentes de la tension ethnique et de l’assimilation», écrit Emma Green dans The Atlantic (c’est-à-dire que nous sommes des Maccabées, entendez-nous rugir).

L’antisémitisme est resté plus que répandu, qu’il s’agisse des messages de célébrités, de la violence physique et plus encore. Le seul mémorial d’Anne Frank du pays dans l’Idaho a été vandalisé cette semaine. Pensez à la fusillade au supermarché casher en 2019 dans le New Jersey à la fusillade de Tree of Life à Pittsburgh en 2018. Le président Donald Trump a signé un décret en décembre dernier visant à couper l’aide aux collèges tolérant l’antisémitisme, bien que certains critiques aient appelé c’est un effort pour étouffer la liberté d’expression et la critique d’Israël.

Je ne suis pas une personne super religieuse, mais après m’être rééduqué sur les vacances tout en recherchant cet article, je serai fier d’allumer les bougies pour me rappeler la partie la plus importante de la fête pour moi: lutter pour le droit de exister.

J’espère qu’en 2021, cela impliquera ma famille et moi de célébrer (et de nous battre) ensemble.

