Hannity interviewe un flic licencié pour s’être moqué de Lebron James, qui a dit qu’il avait déjà d’autres offres d’emploi – The Right Scoop

En avril, lorsque Lebron James a incité à la violence contre le policier de Columbus qui a sauvé une fille d’un coup de couteau en tirant sur la fille qui brandissait le couteau, un policier de Bellevue, dans l’Idaho, s’est moqué publiquement de Lebron dans une vidéo de Tik Tok.

Après que la vidéo soit devenue virale et ait apparemment touché un nerf politique, l’officier a été suspendu par son maire et hier, il a été licencié. Il était avec Hannity pour en discuter hier soir :

Nate Silvester, l’officier en question, a déclaré qu’il avait déjà fait beaucoup de vidéos Tik Tok et que personne ne s’en souciait. Il a déclaré que cette vidéo avait touché un nerf politique et qu’il était donc devenu l’une des dernières victimes de la culture de l’annulation.

Hannity a demandé s’il allait poursuivre, et il a dit qu’il ne le savait pas encore. Il venait d’être licencié hier et a dit qu’il allait rencontrer son avocat plus tard hier soir.

La bonne nouvelle est qu’il a déclaré avoir déjà reçu des offres d’emploi de la part de dirigeants d’autres organismes chargés de l’application des lois et même d’élus. Il semble donc qu’il ait des options dont je suis sûr qu’il se prévaudra le moment venu.

Regardez la vidéo pour en savoir plus…