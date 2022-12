Hannity et d’autres employés de Fox ont déclaré qu’ils doutaient des allégations de fraude de Trump

“Beaucoup des plus hauts gradés de Fox ont admis sous serment qu’ils n’avaient jamais cru aux mensonges du Dominion”, a-t-il déclaré, nommant à la fois Mme Cooper et M. Carlson.

M. Shackelford a décrit comment M. Carlson avait “essayé de se tortiller lors de sa déposition” lorsqu’on lui avait demandé ce qu’il croyait vraiment.

M. Shackelford a commencé à élaborer sur ce que M. Carlson avait dit en privé, informant le juge de l’existence de messages texte que l’hôte avait envoyés en novembre et décembre 2020. Mais le juge, Eric M. Davis, l’a coupé, laissant le contenu spécifique de ces textes inconnu.

Une porte-parole de Fox News n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Un autre détail jusque-là inconnu est apparu mercredi sur ce qui se passait dans l’univers Fox au cours de ces semaines frénétiques après les élections. Un deuxième avocat représentant Dominion, Justin Nelson, a fait part au juge Davis de preuves obtenues par Dominion montrant qu’un employé de Fox Corporation, la société mère de Fox News, avait tenté d’intervenir auprès de la Maison Blanche pour arrêter Mme Powell. Selon M. Nelson, cet employé a qualifié les allégations de fraude d'”étranges” et a pressé le personnel de M. Trump de se débarrasser de Mme Powell, qui conseillait le président sur le dépôt de contestations judiciaires des résultats.

M. Nelson a déclaré que la preuve touchait directement au cœur de savoir si la Fox Corporation, qui est contrôlée par Rupert et Lachlan Murdoch, était également responsable de diffamation. Le juge Davis a décidé en juin que Dominion pourrait poursuivre la plus grande société très rentable, qui comprend le réseau Fox sur la télévision de base et une division de diffusion sportive lucrative.

Un porte-parole de la Fox Corporation n’a fait aucun commentaire immédiat.

Au cours des derniers mois, Dominion a passé au peigne fin des montagnes d’e-mails et de SMS privés de personnes à tous les niveaux de Fox News et de Fox Corporation – des hôtes comme M. Hannity, des cadres supérieurs et des producteurs de niveau intermédiaire. Un avocat de Fox, Dan K. Webb, a déclaré mercredi que la société avait produit plus de 52 000 documents pour Dominion, et que d’autres suivront.

Au cours de l’audience, le juge a été appelé à se prononcer sur plusieurs questions. L’une était de savoir si une deuxième société de vote qui poursuit Fox pour diffamation, Smartmatic, pourrait avoir accès aux documents que Dominion avait obtenus pour son cas. Le juge Davis a statué en faveur de Fox, rejetant la requête de Smartmatic.