La réaction absurde de Fox News au discours de Biden sur le coronavirus aux heures de grande écoute, a expliqué.

Fox News a réagi à l’annonce du président Joe Biden aux heures de grande écoute selon laquelle tous les adultes américains seraient éligibles pour un vaccin contre le coronavirus d’ici le 1er mai et l’objectif du pays est de revenir à un semblant de normalité d’ici le 4 juillet en insistant sur le fait que l’ancien président Donald Trump mérite réellement le crédit. Mais cette affirmation ne résiste pas à un examen minutieux.

Alors que le programme Operation Warp Speed ​​de Trump a incité les entreprises privées à accélérer le développement de vaccins et a directement aidé Moderna à développer un vaccin efficace, il n’est pas nécessairement vrai que les vaccins ne seraient pas disponibles aujourd’hui sans Trump. Le premier vaccin contre le coronavirus approuvé par la FDA a été développé par Pfizer l’année dernière sans aucune aide directe du gouvernement fédéral.

Pour être clair, Trump mérite un certain crédit pour le fait que plusieurs vaccins ont été développés si rapidement. Comme mon collègue Dylan Scott l’a rapporté en octobre dernier, l’investissement de plusieurs milliards de dollars du gouvernement fédéral pour aider des entreprises comme Moderna et Johnson & Johnson à développer des vaccins a sans aucun doute aidé le pays à arriver à un point où il y a enfin un peu de lumière au bout du tunnel. Biden l’a reconnu, déclarant en décembre: «Je pense que le [Trump] l’administration mérite un certain crédit, obtenir ceci [vaccine effort] du sol, Operation Warp Speed. »

Mais les vaccins ne font pas beaucoup de bien s’il n’y a pas de plan pour les mettre dans les armes, et c’est là que Trump a vraiment échoué. Comme ce fut le cas lorsque les États-Unis ont eu du mal à mettre en place l’infrastructure de test des coronavirus au début de la pandémie, le plan de l’administration Trump pour la distribution de vaccins n’a fait que renvoyer la balle aux États sous-financés. L’incapacité de Trump à planifier le «dernier kilomètre» a entraîné des épisodes au cours desquels des vaccins inutilisés ont été jetés dans les semaines précédant la prise de fonction de Biden.

Donc, même si cela va trop loin pour dire que Trump ne mérite aucun crédit, les critiques avec lesquelles Biden a ouvert son discours aux heures de grande écoute sont tout à fait justes.

«Il y a un an, nous avons été touchés par un virus qui s’est heurté au silence et s’est propagé sans contrôle. Des refus pendant des jours, des semaines, puis des mois », a-t-il déclaré, faisant allusion aux efforts de Trump pour minimiser le coronavirus avant et pendant sa campagne de réélection ratée. «Cela a conduit à plus de décès, plus d’infections, plus de stress et plus de solitude.»

Biden est passé à autre chose, faisant à peine allusion à l’ancien président pour le reste du temps. Mais il avait déjà fourni à Fox News quelque chose de fou.

« Il leur donne un coup de pied dans l’aine »

Il est difficile de faire passer une réponse à une pandémie qui a entraîné le succès de plus d’un demi-million d’Américains morts, mais lors d’une diatribe sur le discours de Biden vendredi matin, Renard et amis le co-animateur Brian Kilmeade a essayé.

«Nous n’avons pas besoin de passer en revue les 500 000 morts; nous avons eu ce moment », a-t-il déclaré. «Parlons de l’avenir à l’avenir. Chaque fois qu’il a l’occasion de faire l’éloge de l’administration précédente, non seulement il ne fait pas l’éloge, mais il leur donne un coup de pied dans l’aine.

La suggestion de Kilmeade selon laquelle Biden a pris un coup bon marché en critiquant la réponse de Trump au coronavirus faisait écho à ce que l’animateur Sean Hannity a déclaré dans son émission peu de temps après le discours.

« Joe Biden – il doit prendre le téléphone, je suggère, appeler Mar-a-Lago, et, oui, apporter l’unité dans le pays, comme il dit qu’il le veut si désespérément, et remercier le président Donald Trump », a-t-il déclaré. Plus tard, il a ajouté: «Pas de Trump, pas de vaccin, Joe. Arrêtez de vous attribuer le mérite de quelque chose, franchement, vous n’avez rien à voir avec.

Il est vrai que lorsque Trump a quitté ses fonctions, environ 1 million de vaccins étaient administrés chaque jour. Mais Biden a presque triplé ce taux en moins de deux mois.

Le commentaire d’Hannity selon lequel Biden «n’a rien à voir avec» les progrès de l’effort de vaccination américain est donc faux. Biden a supervisé l’achat de centaines de millions de doses de vaccin par le gouvernement fédéral, rendant possible le calendrier agressif qu’il a décrit jeudi. Et son administration a supervisé le développement et la mise en œuvre de plans de distribution de vaccins qui ne reposent pas uniquement sur les États.

Mais le spin de Fox News n’est pas seulement imperméable à la réalité; il est également imperméable à la honte. Une table ronde sur Hannity mettant en vedette l’ancien chef de cabinet de Trump, Reince Priebus et l’ancienne attachée de presse de Trump, Kayleigh McEnany, a poursuivi Biden pour être trop préparé – prouvant que Fox était prêt à attaquer Biden s’il disait quelque chose de moins que «Merci, M. Trump. Vous méritez tout le mérite.

Dans la même veine, alors qu’Hannity a martelé Biden tous les soirs pour des gaffes verbales mineures qui, selon lui, sont la preuve d’une sorte de déficience cognitive, un chyron dans son émission de jeudi, Biden a dénigré Biden pour simplement « survivre[ing] »Un » discours court et scénarisé. » Damné s’il le fait, damné s’il ne le fait pas.

Ça devient encore plus absurde

La tournure farfelue de Kilmeade et Hannity n’était rien comparée aux commentaires de l’animateur de Fox News Mark Levin, qui a fait une diatribe si désordonnée sur l’émission d’Hannity que vous deviez vous demander s’il avait même regardé le même discours.

« Ce discours que Joe Biden a prononcé est le discours propagandiste le plus dégoûtant qu’un démagogue, même un politicien, ait jamais prononcé », a déclaré Levin. « C’est pathétique. »

Même le fait que Biden dise que le pays est sur la bonne voie pour pouvoir organiser en toute sécurité de petits rassemblements du 4 juillet a été en quelque sorte aussi mal tourné par Tucker Carlson et Laura Ingraham, qui se sont tous deux plaints que Biden agissait comme un tyran en leur disant quoi faire. fais.

«Comment osez-vous nous dire avec qui nous pouvons passer le 4 juillet?» Dit Carlson.

« Et puis choisir le Jour de l’Indépendance comme le jour où il dit qu’il pourrait permettre aux gens de se rassembler est tellement anti-américain, » mentionné La contributrice de Fox News, Mollie Hemingway, à propos de l’émission d’Ingraham. «Joe Biden ne peut pas me dire quand je peux faire un barbecue dans mon jardin.»

Aussi ridicule que cela puisse paraître, c’est une chose sérieuse pour la plupart des quelque 2,5 millions de personnes qui se connectent pour regarder les émissions aux heures de grande écoute de Fox News, qui restent les émissions les mieux notées dans les nouvelles du câble, même sans Trump à la Maison Blanche.

Puis, vendredi matin, le discours faux et trompeur d’Hannity sur la façon dont Biden devrait appeler Trump et le remercier était couvert comme s’il s’agissait de nouvelles par l’une des émissions «côté actualités» du réseau, illustrant l’une des façons dont Fox blanchit régulièrement son contenu d’opinion dans le cycle de l’information.

Fox News a du mal avec le président Biden

Trump a hérité de la plus longue séquence de croissance de l’emploi de l’ancien président Barack Obama lors de sa prise de fonction, tout en qualifiant l’état de choses dont il a hérité de «gâchis», même dans les premiers jours de son administration. Fox n’a pas fait grand-chose pour repousser cette rotation. Donc, l’idée que Biden a une sorte d’obligation morale de donner du crédit à Trump pour quoi que ce soit est au mieux hypocrite.

Mais dans sa lutte pour porter les coups sur un président populaire qui vient de signer un projet de loi de secours Covid très populaire de 1,9 billion de dollars, Fox News normalise l’absurde, par exemple, en essayant de transformer le banal en énormes scandales et en liant Biden aux problèmes de griefs de guerre culturelle. .

Et ce ne sont pas seulement les hôtes aux heures de grande écoute. Vendredi après-midi, Chris Wallace a assimilé Biden critiquant assez la réponse Covid de Trump au traitement par Trump d’Obama, affirmant que Biden «était à peu près aussi gracieux envers son prédécesseur que Donald Trump l’était envers son prédécesseur».

Donald Trump, vous vous en souvenez peut-être, a pris de l’importance politique en 2011 en diffusant des théories du complot raciste selon lesquelles Obama n’est pas vraiment américain. Le commentaire de Wallace est donc à peu près aussi faux que de fausses équivalences peuvent l’être.

Il est tentant de l’éliminer, en particulier compte tenu de la diminution de la pertinence de Fox News après le départ de Trump de la Maison Blanche. Mais comme le sénateur Tim Scott (R-SC) l’a démontré vendredi, les républicains d’élite partagent la même vision du monde déformée que Hannity.

«Merci à Dieu pour le génie de l’administration Trump», a déclaré Scott lors d’une interview à Fox News en réponse au discours de Biden.

La déclaration de Scott plaira à coup sûr à Trump, qui a publié un tweet déclaration plus tôt cette semaine en disant: «J’espère que tout le monde se souviendra quand ils auront reçu le vaccin Covid-19 (souvent appelé virus de la Chine), que si je n’étais pas président, vous n’obtiendriez pas cette belle ‘injection’ pour 5 ans, au mieux, et je ne l’aurais probablement pas du tout. J’espère que tout le monde s’en souvient!

Mais l’éloge de Scott à Trump repose sur de fausses prémisses. Il a affirmé que, grâce à Trump, il y avait «300 millions de doses prêtes à être mises en armes» le premier jour de la présidence de Biden. Mais ce n’est pas vrai.

Selon une récente vérification des faits par Kaiser Health News, Trump avait des contrats en place pour suffisamment de vaccin pour vacciner 200 millions d’Américains lorsqu’il a quitté ses fonctions, mais ce n’est pas la même chose que «des doses prêtes à être mises en armes». En outre, au-delà de la vaccination des travailleurs de la santé et des personnes vivant dans des logements avec assistance, le plan de Trump pour les prendre dans les armes ne faisait guère plus que d’offrir des pensées et des prières aux États.

Sans surprise, cependant, les animateurs «du côté des nouvelles» avec lesquels Scott parlait n’ont offert aucun retour.