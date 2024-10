Hanni, la chanteuse de NewJeans, témoigne en larmes sur le harcèlement au travail

Getty Images

Un membre du groupe K-pop NewJeans a témoigné en larmes devant les législateurs sud-coréens dans le cadre d’une enquête sur le harcèlement au travail. Hanni, âgée de 20 ans, a affirmé que l’agence de divertissement Hybe avait délibérément sapé son groupe et accusé les cadres supérieurs de l’avoir délibérément ignorée. À la suite de plusieurs incidents, elle a déclaré : « J’ai réalisé que ce n’était pas qu’un sentiment. J’étais honnêtement convaincue que l’entreprise nous détestait. » Après avoir entendu son témoignage, le PDG du label NewJeans, Ador – une filiale de Hybe – a déclaré qu’il « écouterait plus attentivement » ses artistes, ajoutant: « Je me demande si j’aurais pu faire plus. »

‘Ignore-la’

Hanni, qui est d’origine vietnamienne et australienne, témoignait devant le Comité du travail de l’Assemblée nationale de Corée du Sud lors d’une audience sur le harcèlement au travail. Elle a été appelée à témoigner le mois dernier, après que NewJeans ait rendu public des allégations sur leur traitement suite au licenciement de leur mentor Min Hee-Jin. Min, qui a cofondé Ador en 2021, a été une figure clé du succès du groupe, mais elle a été démise de ses fonctions en août, à la suite d’accusations selon lesquelles elle avait prévu de se séparer de Hybe, emmenant NewJeans avec elle. Min les a niés à plusieurs reprises. Puis, en septembre, NewJeans a pris la décision inhabituelle de rendre public son mécontentement face à la situation. Publiant sur un compte YouTube graveur, ils ont exigé la réintégration de Min et ont fait état de harcèlement sur le lieu de travail. Lors d’un incident, Hanni a déclaré que lorsqu’elle saluait les membres d’un autre groupe dans les bureaux de leur maison de disques, un manager leur avait demandé de « l’ignorer ». La chanteuse a déclaré que lorsqu’elle avait signalé l’incident, ses inquiétudes avaient été balayées.

Au cours de son témoignage, Hanni a donné plus de détails sur l’échange. « Nous avons un étage dans notre immeuble où nous faisons la coiffure et le maquillage. Et à ce moment-là, j’attendais dans le couloir parce que ma coiffure et mon maquillage étaient faits en premier. » Pendant qu’elle attendait, trois chanteurs d’un autre groupe et leur manager sont passés., a poursuivi Hanni. « Je leur ai tous dit bonjour, puis ils sont revenus environ cinq ou dix minutes plus tard. « En sortant, [the manager] a établi un contact visuel avec moi, s’est tourné vers le reste du groupe et a dit : « Ignorez-la comme si vous ne l’aviez pas vue ». « Je ne comprends pas pourquoi elle dirait quelque chose comme ça dans le milieu de travail », a-t-elle ajouté. S’exprimant devant l’Assemblée nationale à Séoul, Hanni a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé et a affirmé que des membres supérieurs de la direction de Hybe lui avaient également donné l’épaule froide. « Depuis mes débuts [in NewJeans]nous avons croisé à plusieurs reprises une personne occupant une position élevée, mais elle ne m’a jamais salué lorsque je la saluais », a-t-elle déclaré. « En vivant en Corée, j’ai compris que je devais être poli envers les personnes âgées et que cela fait partie de la culture. Mais je pense que c’est tout simplement irrespectueux en tant qu’être humain de ne pas nous saluer, quel que soit notre statut professionnel. » Elle a poursuivi : « Il y avait une certaine ambiance [of disrespect] que j’ai ressenti au sein de l’entreprise. »

Reuters Hanni a déclaré qu’elle n’avait pas informé la direction du groupe ni son label avant d’accepter de témoigner.

Hanni a en outre allégué qu’elle avait vu des employés dénigrer NewJeans sur Blind – une application de communication interne similaire à Teams ou Slack. Elle a également déclaré que le service des relations publiques de Hybe avait contacté un journaliste pour lui demander de minimiser les réalisations de NewJeans dans un article sur leurs ventes record. Hybe a précédemment nié ces accusations, affirmant qu’ils tentaient de corriger une erreur factuelle. Cependant, Hanni a déclaré que l’incident avait renforcé son sentiment « que l’entreprise nous détestait ». Kim Joo-young, l’actuel PDG d’Ador, a également été appelé à témoigner à l’audience. Il a dit qu’il croyait à l’histoire d’Hanni selon laquelle il avait été rejeté par le manager d’un autre groupe, mais qu’il avait été « incapable de trouver des preuves à l’appui ». Les images de vidéosurveillance de l’incident avaient expiré avant qu’il ait eu la possibilité d’en faire la demande, a-t-il déclaré au comité. « Je crois que j’ai fait tout ce que je pouvais, mais voyant qu’Hanni ressentait cela et que la situation a dégénéré à ce point, je me demande si j’aurais pu faire plus », a-t-il ajouté. Kim a également déclaré qu’il coopérerait à une enquête sur l’incident menée par le ministère sud-coréen du Travail.

L’histoire a captivé les médias sud-coréens et les fans de K-Pop, où NewJeans est devenu l’un des nouveaux groupes les plus brillants du genre. Avec des chansons pop astucieuses comme Super Shy, OMG et Supernatural, ils ont été le huitième groupe le plus vendu au monde l’année dernière et ont été nominés pour le meilleur groupe aux MTV Awards de cette année. Formé par Ador en 2022, ses cinq membres – Minji, Hanni, Danielle, Haerin et Hyein – sont âgés de 16 à 20 ans. Malgré le drame en coulisses, ils ont continué à sortir et à interpréter de la musique. Cela est dû en partie au fait qu’ils se sont engagés sur un contrat de sept ans, qui expire en 2029. Le site d’actualité K-pop Koreaboo estime que les membres devraient payer environ 300 milliards de won sud-coréens (environ 170 millions de livres sterling) pour résilier le contrat de manière anticipée.