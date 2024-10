Hanni de NewJeans partage un message sincère avec ses fans après sa comparution à l’Assemblée nationale

Hanni de NewJeans réconforte les fans après avoir témoigné lors de l’audit de l’Assemblée nationale.

Le 15 octobre KST, Hanni a assisté à l’audit de l’Assemblée nationale du Comité de l’environnement et du travail en tant que témoin de référence à Yeouido, Séoul. Après son apparition, elle a partagé ses réflexions avec ses fans sur une plateforme de communication, en disant : «Je suis tellement reconnaissant. Les lapins, vous avez si bien fait. Vous avez travaillé si dur. Merci beaucoup.»

Hanni a également mentionné : «Je ne voulais pas pleurer, mais je ne pouvais pas arrêter mes larmes. » faisant référence à son moment d’émotion lors du témoignage. Elle a souligné une fois de plus sa gratitude envers les fans en disant : «Je suis tellement reconnaissant, vraiment.»

Lors de son témoignage, Hanni a affirmé que son groupe avait été mis au ban de l’entreprise. Elle a raconté : «J’attendais dans le couloir après avoir fini de me coiffer et de me maquiller, lorsque trois autres membres de l’équipe et une manager sont passés. Je les ai salués poliment, » et a continué: « Cinq à dix minutes plus tard, ils revinrent. La manager m’a regardé dans les yeux et a dit aux membres derrière elle : « Ignorez-la comme si vous ne l’aviez pas vue.»

