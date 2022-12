Hannes Keller, explorateur en haute mer qui a été le pionnier du mélange respiratoire, décède à 88 ans

Hannes Keller, un explorateur suisse en haute mer qui a survécu à une descente record à plus de 1000 pieds dans une cloche de plongée lors d’une expédition de 1962 qui a aidé à ouvrir de nouvelles frontières dans la recherche océanique mais a fait deux morts dans le processus, est décédé le 1er décembre à son domicile à Niederglatt, Suisse. Il avait 88 ans.

La mort de M. Keller a été annoncée dans un communiqué de sa famille. Aucune cause n’a été donnée.

La plongée au large de l’île de Santa Catalina, en Californie, le 3 décembre 1962, à 1 020 pieds (311 mètres) a été considérée comme une étape importante dans les expériences visant à surmonter le mal de décompression connu sous le nom de « virages », une condition potentiellement mortelle causée par des bulles de gaz inerte. des gaz tels que l’azote se forment dans le sang des plongeurs lors d’une ascension rapide depuis la profondeur.

M. Keller a utilisé un nouveau cocktail de gaz destiné à diminuer les risques des virages. La formule n’a jamais été divulguée publiquement, mais on lui attribue la contribution de données essentielles au développement du mélange actuel – azote, oxygène et hélium – utilisé dans des proportions différentes en fonction de la profondeur de la plongée et d’autres facteurs.

Le compagnon de plongée de M. Keller, Peter Small, journaliste britannique et co-fondateur du British Sub Aqua Club, n’a pas survécu à l’ascension dans la cloche de plongée cylindrique Atlantis en raison de complications de décompression. M. Keller est tombé inconscient pendant l’ascension et a frôlé la mort.

L’un des plongeurs auxiliaires du navire de soutien Eureka, Chris Whittaker, un Britannique de 19 ans étudiant à l’Université de Californie à Los Angeles, est également mort en essayant de les sauver. Le corps de Whittaker n’a jamais été retrouvé.

Le record de « plongée à saturation » de M. Keller, comme l’appellent les plongeurs, a également conduit à des avancées scientifiques et technologiques majeures, notamment des améliorations aux combinaisons de plongée sous-marine. La plongée à saturation consiste à rester sous la surface pendant des périodes suffisamment longues pour équilibrer les tissus corporels avec les pressions partielles des composants inertes du gaz respiratoire.

Les recherches ultérieures de M. Keller sur les chambres de décompression ont apporté des améliorations aux installations médicales navales aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Son record de profondeur a duré jusqu’en 1975. Le record actuel d’une plongée à saturation a été établi par des plongeurs de l’entité française Compagnie Maritime d’Expertises avec sa cloche Hydra V111, qui a atteint une profondeur de près de 1 751 pieds en Méditerranée en 1988. (La plongée record de profondeur de plongée de 1 090 pieds a été établi par l’Égyptien Ahmed Gabr en mer Rouge en 2014, lorsqu’il a mis 12 minutes pour plonger mais près de 15 heures pour revenir à la surface pour compenser la décompression).

Une partie de la préparation de la plongée historique de M. Keller a été effectuée dans un réservoir de laboratoire à haute pression géré par l’unité de plongée expérimentale de la marine au Washington Navy Yard sur la rivière Anacostia.

Après avoir atteint le plateau continental au large de la côte californienne, M. Keller s’est glissé par une trappe dans la cloche de plongée pour y planter des drapeaux suisses et américains. Mais les drapeaux se sont pris dans son appareil respiratoire et il est à peine revenu en toute sécurité à l’intérieur de la cloche.

Shell Oil a financé l’expédition et, en retour, a eu accès à sa technologie jusque-là secrète, notamment son “cocktail” de gaz pour réduire le mal de décompression, qui a contribué à faire de l’entreprise un leader de l’exploration pétrolière offshore.

En raison des deux décès au cours de la plongée, certains médias américains ont surnommé M. Keller “Hannes Killer” et l’ont critiqué pour ne pas avoir partagé les détails de son mélange gazeux secret avec la communauté scientifique au sens large.

Hannes Keller est né à Winterthur, près de Zurich, le 20 septembre 1934. Il a étudié la philosophie, les mathématiques et la physique théorique à l’Université de Zurich, où il a rencontré Albert Bühlmann, un médecin suisse qui développait des moyens de réduire le risque de plongée chez les plongeurs. accident de décompression par mélange de gaz.

Fasciné par la plongée depuis sa jeunesse, M. Keller a d’abord testé les techniques en plongée submersible dans le lac de Zurich, où il a atteint une profondeur de 400 pieds, puis dans le lac Majeur à la frontière italo-suisse, plongeant à 728 pieds.

Après sa plongée record, M. Keller a continué à développer des combinaisons sous-marines, des montres et d’autres équipements, avant de se lancer dans l’industrie informatique naissante dans les années 1970. En 1975, il a construit et vendu sa propre gamme d’ordinateurs, appelée Sesame.

Il a également développé ses propres produits logiciels, parmi les premiers programmes à fournir une vérification orthographique automatique et une traduction linguistique. Pendant un certain temps, il a également dirigé un musée en ligne de la photographie et des beaux-arts et a développé une montre de fabrication suisse nommée Nautical.

Avec un sens de l’humour malicieux, il a créé dans les années 1970 un monstre marin mécanique, basé sur le légendaire Nessie du Loch Ness, qui ferait surface dans le lac Urnersee en Suisse pour amuser ou parfois effrayer les touristes. Il l’appelait Urnie.

À la retraite, il revient à une autre de ses premières amours, la musique classique, et devient pianiste concertiste amateur, se produisant en Suisse, en Autriche, en Allemagne et aux États-Unis, où il était autrefois soliste sous la direction du célèbre chef d’orchestre Zubin Mehta.

En 2009, M. Keller a été nommé au conseil consultatif de l’Historical Diving Society USA, basée à Santa Barbara, en Californie.

Des informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

Hillary Hauser, photojournaliste américaine et plongeuse sous-marine distinguée, écrivant dans Diver Magazine en 2008, a décrit M. Keller comme “une personne d’une volonté extraordinaire de vivre pleinement sa vie, risquant l’échec et même la mort”.