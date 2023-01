Hannah Williams a quitté son emploi pour lancer le TikTok viral, gagne 6 chiffres

En mai, Hannah Williams a fait un saut dont beaucoup de gens ne font que rêver : elle a quitté son emploi de jour en tant qu’analyste de données pour devenir créatrice de contenu à plein temps. A l’époque, elle avait eu quelques mois de succès grâce à son TikTok personneloù elle a partagé des expériences sur le changement d’emploi et la négociation de son salaire, ce qui l’a inspirée à lancer Salary Transparent Street, une Série TikTok poser à des inconnus une question que vous n’êtes pas censé poser : combien d’argent gagnez-vous ? La série est devenue virale et Williams a vu une opportunité unique dans sa vie. “Je savais que vous n’aviez pas seulement un compte qui réussissait aussi rapidement, sans qu’il soit monétisable d’une manière ou d’une autre”, dit-elle. “J’étais prêt à comprendre.” En quelques mois, Williams et son fiancé, James Daniels, ont tous deux quitté leur emploi pour se concentrer sur la transformation de Salary Transparent Street de quelques vidéos TikTok en une entreprise à part entière. Ils ont sillonné 10 États, interrogé des centaines de personnes et décroché des contrats de marque à six chiffres. Jusqu’à présent, Salary Transparent Street a rapporté près de 600 000 $ et le couple vit avec un salaire de 200 000 $ par an. CNBC Make It a rencontré Williams, 26 ans, sur la façon dont elle s’est préparée pour le grand départ, les hauts et les bas d’être son propre patron et des conseils aux travailleurs qui veulent poursuivre leurs propres rêves en 2023.

Comment elle a quitté son travail : “L’échec n’était pas la pire des choses”

Alors que Williams a finalement mis son préavis vers le mois de mai, elle dit qu’elle était mentalement prête à arrêter de fumer bien avant. La plus grande chose qui la retient ? Afin de construire Salary Transparent Street comme elle le souhaitait, Williams aurait besoin que Daniels (le caméraman de la série) quitte également son travail de bureau dans les contrats gouvernementaux. C’était un gros risque de perdre un revenu stable et de parier sur quelque chose de nouveau. Mais Williams, analyste de données de formation, a analysé les chiffres et a vu que le saut pouvait être rentable. “Je savais qu’il y avait là-bas des accords de marque qui étaient très spécialisés et qui nous convenaient parfaitement, ce qui pourrait prendre quelques mois à comprendre, mais c’étaient des possibilités”, a déclaré Williams. De plus, puisque le couple n’avait pas d’enfants ni d’hypothèque, le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour être un peu risqué. Selon Williams, “l’échec n’était pas la pire des choses”. Elle pourrait toujours reprendre son ancien travail ou en trouver un similaire si la série ne décollait pas. Le pire, vraiment, serait de ne pas essayer du tout. Ainsi, avec 10 000 $ d’économies, Williams et Daniels ont mis leur préavis. En deux semaines, Williams a contacté deux agents qui ont fourni 24 000 $ en capital de départ pour les deux premiers mois de Salary Transparent Street. Williams et Daniels ont utilisé l’argent pour payer leurs factures, payer les frais de subsistance de base et se rendre au cinéma. Salary Transparent Street a continué de prendre de l’ampleur, atteignant des millions de téléspectateurs. Williams a décroché des partenariats avec des marques comme Fiverr, The Knot et Cleo, une application de budgétisation. Puis, en septembre, un gros compte est arrivé : Williams a signé un contrat de six mois avec Indeed, la plateforme de recherche d’emploi, pour près d’un demi-million de dollars.

Les inconvénients d’être son propre patron

Construire votre propre marque de médias sociaux ne va pas sans défis. Comme pour tout travail, dit Williams, être son propre patron présente également des inconvénients, le plus important étant qu’Internet ne s’arrête jamais. “Donc, vous pouvez jeter des vacances par la fenêtre, vous pouvez jeter un week-end par la fenêtre. C’est incroyablement difficile quand votre travail est un peu votre vie, et que l’équilibre travail-vie que vous aviez auparavant disparaît complètement”, dit-elle. Cela dit, elle préfère de loin faire cet effort sur quelque chose qu’elle a construit, plutôt que de travailler un week-end pour une entreprise dans laquelle elle n’est pas aussi investie. Autre effet secondaire : le burn-out. “Cela a été une leçon très intéressante d’apprendre que travailler tout le temps n’est certainement pas la solution pour faire avancer les choses”, dit-elle. “Finalement, votre cerveau ne peut tout simplement plus gérer.” Pour faire face à l’épuisement professionnel, Williams dit qu’il était crucial pour elle de comprendre quand elle est la plus productive et quand elle peut se donner une pause. Par exemple, elle aime voler du temps pour travailler sur des tâches administratives le matin avant que les autres ne se réveillent et ne lui demandent des choses. Puis, pour ne pas être débordée, elle planifie son travail à l’heure, y compris lorsqu’elle doit faire une pause pour se promener ou lire. “Si c’est sur mon calendrier, je vais le suivre”, dit-elle. Planifier des pauses renforce la responsabilité. “Cela a été difficile de réaliser que j’avais besoin de faire une pause et de me détendre un peu, puis d’y revenir. Et cela va m’aider à être plus productif plutôt que d’aller à toute vitesse tout le temps.” Enfin, un autre gros inconvénient d’être une entrepreneure sur Internet est la modération des commentaires sur sa vidéo et ses publications sur les réseaux sociaux. Non seulement cela peut être une merde, mais parfois les commentaires peuvent être haineux, ce qui, selon Williams, pèse sur sa santé mentale. Maintenant qu’elle a fait évoluer le travail, elle a également embauché une assistante de direction qui aide à la modération du contenu, qui gagnera 80 000 $ par an avec des prestations de santé et une prise de force lorsqu’elle deviendra une employée à temps plein en janvier.

Conseils aux demandeurs d’emploi en 2023

Même si Williams veut dire aux autres de prendre des risques et de faire de grands changements de carrière, elle sait aussi que les gens s’inquiètent pour l’économie en 2023. “Si nous tombons dans une récession, cela signifie simplement qu’il y a peut-être un peu moins d’avantages pour vous sur le marché du travail », dit-elle. “Alors soyez simplement informé de cela et prenez des décisions calculées.” Cela ne signifie pas pour autant que vous devez rester dans une mauvaise situation. Vous pouvez toujours tirer parti des informations disponibles pour déterminer si vous êtes sous-payé et demander une augmentation ou passer à un emploi, un employeur ou une industrie plus résilient. “Quand j’ai quitté mon travail, je savais que mon plan de secours en cas d’échec était de retourner à mon ancien travail ou de retourner dans une industrie où j’avais une solide carrière”, a déclaré Williams. “Il existe tellement de ressources qui peuvent vous permettre de faire un changement si vous le souhaitez.” Elle ajoute : « N’ayez pas peur de prendre des risques. Assurez-vous simplement qu’il s’agit de décisions éclairées.

Avoir un impact