Hannah Waddingham révèle l’insulte du professeur d’art dramatique qui l’a incitée à devenir star de la télévision

il y a 42 minutes

La star de Ted Lasso, Hannah Waddingham, a raconté comment un professeur d’art dramatique lui avait dit un jour qu’elle ne réussirait jamais à la télévision à cause de son apparence.

“J’ai eu un professeur d’art dramatique qui a dit à toute la classe : ‘Oh, Hannah ne travaillera jamais à l’écran parce qu’on dirait qu’un côté de son visage a eu un accident vasculaire cérébral'”, a déclaré l’actrice.

Le commentaire insultant n’a fait que l’inciter, a déclaré Waddingham.

“Je pensais que je le ferai. Contre vents et marées, je travaillerai sur écran.”

Waddingham a remporté un Emmy, un Critics’ Choice Award et un Screen Actors Guild Award pour avoir interprété le rôle de Rebecca Welton, propriétaire du Richmond FC, dans la comédie Apple TV+ Ted Lasso.

La star, originaire du sud de Londres, a également joué dans Game of Thrones et Sex Education, et était l’une des préférées des fans lorsqu’elle a co-animé le Concours Eurovision de la chanson de l’année dernière.

Légende, Waddingham a été vu dans toute l’Europe en tant que co-hôte du Concours Eurovision de la chanson 2023

Avant de faire sa percée à l’écran, elle était une actrice de premier plan sur scène dans le West End et à Broadway.

“C’est pourquoi, dans mon discours aux Emmys, j’ai fait valoir un point – la seule chose que je me suis dite [was]si ce moment étrange arrive et que je reçois ce prix, et que je mets le pied dans cette porte, je vais l’arracher de ses gonds pour que les gens du théâtre musical, ou les gens du théâtre, puissent la suivre.”

L’enseignante ne peut pas avoir pensé que le commentaire « était utile, positif ou ambitieux », a-t-elle déclaré.

“Je dirais que c’était la plus grande entorse aux règles de ma vie : dire ‘Tu sais quoi ? Je vais juste voir.'”

Elle a travaillé si dur pour leur prouver qu’ils avaient tort que “je me rendais insensée”, a-t-elle déclaré.

“Je faisais un [theatre] le soir, je prenais littéralement n’importe quoi pour apparaître à l’écran.”

Légende, Waddingham a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour Ted Lasso en 2021.

Cependant, elle a finalement décidé qu’elle n’obtiendrait pas les rôles télévisés qu’elle méritait.

“J’en suis arrivé au point où j’ai réalisé que je n’avais qu’une seule scène dans cet épisode, ou un seul épisode.[isode] en cela. Et j’y suis allé, tu sais quoi ? Je pense que j’en ai fait assez… Ce n’est plus cool. Pourquoi devrais-je constamment alimenter le scénario de quelqu’un d’autre ?

“Alors j’ai dit à mes agents à l’époque : ‘Je ne le fais plus… Si c’est une scène, je ne le fais plus, et vous ne devriez pas me faire payer parce que c’est “C’est insultant. Cela fait 22 ans que je suis une femme de premier plan. Je ne le fais plus. Je préfère être dans un monde où je suis appréciée.”

“Alors j’ai complètement reculé. Et puis Game of Thrones est arrivé.”

La série fantastique a donné à Waddingham son premier rôle majeur à l’écran, celui de Septa Unella, mieux connue sous le nom de Shame Nun, rejoignant la saison cinq.

Conseil

L’actrice a rappelé qu’un directeur d’école faisait également obstacle à ses ambitions d’actrice parce qu’elle pensait que Waddingham gaspillait ses capacités académiques.

“Ma directrice… m’a dit : ‘Vous êtes assez intelligente pour lire des drames’, et j’ai dit : ‘Je ne veux pas lire drame, je veux faire drame’.

“Elle a refusé de me donner une référence, alors j’ai réussi à obtenir une bourse pour l’école d’art dramatique où je suis allé et je suis rentré, je l’ai posé sur son bureau et j’ai quitté la pièce sans fermer la porte.”

Waddingham a ajouté : “Elle a toujours été dédaigneuse à mon égard parce que ce n’était pas que je n’étais pas académique, [but] Je savais ce que je voulais faire, donc cela l’ennuyait de tourner le dos au monde universitaire. Alors elle mettait volontairement tout le monde dans les pièces de théâtre de l’école et me faisait doublure.”