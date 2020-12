Hannah Spearritt a accueilli un deuxième bébé après avoir gardé secrète sa grossesse.

La star du S Club 7, 39 ans, a partagé la nouvelle sur Twitter après avoir choisi de ne pas révéler qu’elle était enceinte cette fois-ci.

Elle a accueilli une autre petite fille, qu’elle a nommée Tora.

Hannah a tweeté: « SURPRISE! Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons récemment accueilli le bébé numéro deux! »

Elle est déjà maman de sa fille Taya, âgée d’un an, avec son partenaire Adam Thomas.

La nouvelle maman de deux enfants a partagé la nouvelle avec le magazine Hello et a enregistré une vidéo d’elle-même tenant son bébé, le tout-petit jouant également avec la petite Taya dans le clip.





(Image: Hannah Spearritt / Instagram)







(Image: Hannah Spearritt / Instagram)



Dans la vidéo, qui présente également Adam, elle a déclaré: «J’ai toujours voulu plus d’un, il était donc logique d’en avoir un autre le plus rapidement possible.

« Nous avons eu de la chance avec ma mère, nous avons eu beaucoup d’aide, ce qui a été absolument merveilleux. »

Elle a expliqué que le nom de Tora signifie Tigre et déesse du tonnerre, mais a plaisanté en disant que la petite n’a pas encore été à la hauteur de son nom.







(Image: Hannah Spearritt / Twitter)



Hannah a dit que Taya avait été une grande grande sœur de Tora.

Elle a dit: « Elle a été vraiment, vraiment bien avec elle. Doux. Aucun signe de jalousie pour le moment, ce qui est un soulagement. »

Hannah est devenue célèbre en 1999 avec le groupe pop S Club 7.







(Image: Rex)



Célèbre pour des chansons comme Reach et Don’t Stop Movin ‘, S Club 7 avait quatre singles UK No1 et un album UK No1.

Le groupe s’est séparé en 2003.

Après avoir quitté la musique, elle s’est tournée vers une carrière d’actrice.

Hannah a commencé à sortir ensemble en 2013, mais ils se sont séparés en 2015 avant de se remettre ensemble en 2018.







(Image: Hannah Spearritt / Instagram)



Ils ont accueilli leur première fille Taya en décembre 2018.

La nouvelle est venue après qu’Hannah a subi plusieurs fausses couches.

