Hannah Pick-Goslar, une présence dans le journal d’Anne Frank, décède à 93 ans

L’amitié des deux filles a également fait l’objet d’un livre, “Memories of Anne Frank: Reflections of a Childhood Friend” (1999), d’Alison Leslie Gold, et d’un film néerlandais, “My Best Friend Anne Frank” (2021).

Hannah était une figure occasionnelle dans le journal d’Anne. Dans son entrée du 27 novembre 1943, Anne a raconté avoir fait un cauchemar éveillé à propos d’Hannah, qu’elle appelait Lies.

“Je l’ai vue devant moi, vêtue de haillons, le visage maigre et usé”, a écrit Anne. “Les yeux étaient très grands et elle me regardait avec tant de tristesse et de reproche que je pouvais lire dans ses yeux : ‘Oh, Anne, pourquoi m’as-tu abandonnée ? Aidez-moi, oh, aidez-moi, sauvez-moi de cet enfer ! »

Un mois plus tard, Anne écrivit avec inquiétude pour Hannah.

« Et Lies, est-elle toujours en vie ? elle a écrit. “Que fait-elle? Oh, mon Dieu, protège-la et ramène-la-nous. Mensonges, je vois tout le temps en toi quel aurait pu être mon sort. Je continue à me voir à ta place.