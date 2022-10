Hannah Pick-Goslar, survivante de l’Holocauste et amie d’Anne Frank, décède à 93 ans

Hannah Pick-Goslar, survivante de l’Holocauste et l’une des meilleures amies d’Anne Frank, est décédée à l’âge de 93 ans.

Pick-Goslar est décédée deux semaines seulement avant d’avoir 94 ans. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, 11 petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants.

La Fondation Anne Frank a rendu hommage à Pick-Goslar pour avoir aidé à garder la mémoire de Frank vivante en racontant des histoires sur leur jeunesse. Pick-Goslar est mentionnée dans le célèbre journal de Frank sur son expérience de se cacher des occupants nazis des Pays-Bas.

“Hannah Pick-Goslar signifiait beaucoup pour la Maison d’Anne Frank, et nous pouvions toujours faire appel à elle”, a déclaré la fondation dans un communiqué.

La fondation a déclaré que Pick-Goslar “a partagé ses souvenirs de leur amitié et de l’Holocauste jusqu’à un âge avancé. Elle pensait que tout le monde devrait savoir ce qui lui était arrivé, ainsi qu’à son amie Anne, après la dernière entrée du journal. Peu importe la gravité de l’histoire.”

Pick-Goslar est né en 1928 à Berlin-Tiergarten, selon le musée de la maison d’Anne Frank. Elle et sa famille sont parties pour Londres, en Angleterre, en 1933 lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir.

Elle et sa famille ont ensuite déménagé à Amsterdam, aux Pays-Bas, où elle a rencontré la famille de Frank. Les deux filles ont fréquenté la maternelle ensemble et sont devenues des amies proches.

Mais les amis ont été séparés lorsque la famille Frank est entrée dans la clandestinité en 1942.

Environ un an plus tard, Pick-Goslar et sa famille ont été déportés au Camp Westerbork. Surnommé la “porte de l’enfer”, Westerbork était un camp de transit avant que les victimes ne soient emmenées dans l’un des plus grands camps de concentration.

Pick-Goslar et sa famille ont été transférés en 1944 au camp de concentration de Bergen-Belsen, où elle retrouverait Frank l’année suivante, peu de temps avant que Frank n’y meure du typhus. Pick-Goslar et sa sœur cadette Gabi étaient les seuls membres de sa famille à avoir survécu aux événements de Bergen-Belsen.

En 1947, après avoir été libérée, Pick-Goslar a émigré vers ce qui est aujourd’hui Israël, où elle deviendra infirmière et se mariera.

Elle a raconté son amitié avec Frank dans un livre de 1997 d’Alison Leslie Gold intitulé “Memories of Anne Frank; Reflections of a Childhood Friend”. Le livre a été transformé en un film sorti l’année dernière, intitulé “Ma meilleure amie Anne Frank”.

Pick-Goslar est mentionné dans le journal de Frank sous le nom de Hanneli, le nom qu’Anne l’a appelée.

“Hanneli et Sanne étaient mes deux meilleures amies. Les gens qui nous voyaient ensemble disaient toujours : “Voilà Anne, Hanne et Sanne””, écrivait Frank le 14 juin 1942.