Hannah Pick-Goslar, amie d’Anne Frank, décède à 93 ans

Hannah Pick-Goslar s’en souvenait bien, le journal à la couverture à carreaux rouges et à l’élégant fermoir en métal qu’Anne Frank reçut pour son 13e anniversaire en 1942. Les filles étaient camarades de classe et amies depuis presque aussi longtemps qu’elles s’en souvenaient. Dès le premier jour de maternelle, ils étaient inséparables. Comme Anne, Mme Pick-Goslar était une juive d’origine allemande et s’était réfugiée aux Pays-Bas avec sa famille peu après l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Elle avait six mois de plus qu’Anne et, de son propre aveu, elle ne lui ressemblait presque pas. Anne était la plus populaire, une bavarde contente d’être au centre de l’attention. Hanneli, comme on appelait Mme Pick-Goslar, était plus réservée, sans rien de ce qu’elle a décrit comme la séquence «fougueuse» d’Anne.

Et pourtant, les filles partageaient un lien qui allait endurer les vicissitudes de l’adolescence et transcender leur séparation quand Anne et sa famille se cachaient pour échapper à la capture par les nazis. Pendant plus de deux ans, jusqu’à leur arrestation le 4 août 1944, le journal d’Anne a servi de référentiel pour ses pensées et ses peurs. Publié pour la première fois en néerlandais en 1947, puis adapté pour la scène et l’écran, il s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans 70 langues et reste peut-être le document le plus célèbre sur l’Holocauste.

Pour Mme Pick-Goslar, le journal était une révélation de la vie intérieure de son amie chérie, une auteure en herbe qui aimait apporter son journal à l’école et écrire entre les cours. Lorsque des camarades de classe curieux lui ont demandé ce qu’elle écrivait, se souvient Mme Pick-Goslar, Anne a détourné leurs demandes. “Ça ne te regarde pas”, dit-elle, Anne répondrait.

Mme Pick-Goslar a rencontré Anne pour la dernière fois de l’autre côté d’une barrière de barbelés à Bergen-Belsen, le camp de concentration nazi dans le nord de l’Allemagne où les deux ont été emprisonnés, et où Anne et sa sœur aînée, Margot, sont mortes de typhus deux mois avant la libération du camp en avril 1945.

Mme Pick-Goslar a été parmi les dernières personnes à avoir vu Anne vivante, selon Gertjan Broek, chercheur senior à la Maison d’Anne Frank à Amsterdam. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, elle a parcouru le monde en tant que lien vivant avec Anne Frank et gardienne de la mémoire des 1,5 million d’autres enfants juifs qui ont péri dans l’Holocauste.

Mme Pick-Goslar, 93 ans, est décédée le 28 octobre chez elle à Jérusalem. La cause était une maladie cardiaque, a déclaré son fils Chaim Pick. Son histoire a été enregistrée dans le livre “Memories of Anne Frank: Reflections of a Childhood Friend” (1997) d’Alison Leslie Gold et a été dramatisée dans un film néerlandais sorti l’année dernière sur Netflix, “My Best Friend Anne Frank”. Ses mémoires, « Mon amie Anne Frank », écrites avec la journaliste Dina Kraft, devraient être publiées en juin prochain, à l’occasion de ce qui aurait été le 94e anniversaire d’Anne Frank.

“A partir de ce moment-là, nous étions amis”

Hannah ElisabethCharlotte Goslar est née à Berlin le 12 novembre 1928. Son père était un éminent sioniste et a servi dans le gouvernement de Weimar en tant que vice-ministre responsable du bureau de presse. Sa mère, institutrice, est décédée en donnant naissance à un bébé mort-né en 1942, laissant Hanneli s’occuper de sa sœur cadette, Gabi.

Après qu’Hitler soit devenu chancelier en 1933, les Goslar ont déménagé à Londres puis à Amsterdam, où le père d’Hanneli gagnait un revenu modeste en aidant d’autres réfugiés. Hanneli faisait l’épicerie avec sa mère lorsqu’elles ont rencontré Anne et sa mère, Edith Frank, qui venaient également d’arriver d’Allemagne. Hanneli avait 5 ans; Anne avait 4 ans. Ni l’un ni l’autre ne parlait encore le néerlandais.

Le premier jour de la maternelle, Hanneli a repéré Anne dans sa classe. “Elle faisait de la musique avec des cloches”, a déclaré Mme Pick-Goslar à un intervieweur. Anne “s’est retournée et a couru dans mes bras et j’ai couru dans les siens, et à partir de ce moment-là, nous étions amis.”

Les filles ont vécu à côté pendant des années et remplissaient leurs journées de jeux de marelle, de billes et de corde à sauter. En grandissant, elles et d’autres filles ont joué au ping-pong et ont collectionné des photographies de la royauté européenne.

Ils allaient parfois travailler avec le père d’Anne, Otto Frank, se numérotant sur les téléphones du bureau et complotant des farces. Une partie du bureau, située sur le canal Prinsengracht d’Amsterdam, servirait de cachette aux Francs, l’Annexe secrète, dont l’entrée était déguisée par une bibliothèque mobile.

“Hanneli Goslar, ou Lies comme on l’appelle à l’école, est un peu étrange”, écrivit Anne dans l’une de ses premières entrées de journal, le 15 juin 1942. “Elle est généralement timide – franche à la maison, mais réservée autour d’autres personnes. Elle raconte tout ce que vous lui dites à sa mère. Mais elle dit ce qu’elle pense, et ces derniers temps, je l’apprécie beaucoup.

Les Goslars étaient plus religieux que les Francs, mais les deux familles célébraient parfois le Shabbat ensemble. Dans ses souvenirs d’Anne, Mme Pick-Goslar a ajouté une dimension au portrait qui se dégage des pages de son journal.

“Ma fougueuse Anne était exubérante, précoce, folle de garçons”, a-t-elle dit un jour au Times de Londres. Remarquant l’insistance d’Anne sur son propre point de vue, la mère de Mme Pick-Goslar a observé que “Dieu sait tout, mais Anne sait mieux.”

Après l’invasion des Pays-Bas par les nazis en mai 1940, Anne et Hanneli ont été forcées de fréquenter une école juive. Les Francs sont entrés dans la clandestinité après que Margot ait reçu l’ordre de se présenter à un camp de travail. Mme Pick-Goslar a appris qu’ils étaient partis lorsqu’elle a frappé à leur porte et qu’un locataire a relayé une rumeur selon laquelle ils s’étaient enfuis en Suisse.

Anne et sa famille ont été rejoints dans la clandestinité par quatre autres Juifs – Hermann et Auguste van Pels et leur fils, Peter, et un dentiste nommé Fritz Pfeffer. Dans son journal, Anne a fait la chronique de leurs activités quotidiennes et a réfléchi sur le passé et l’avenir, pour ce qu’elle pouvait en imaginer. Elle a écrit plusieurs fois sur Hanneli, se déchargeant des regrets sur la façon dont elle avait traité son vieil ami tout en explorant de nouvelles connaissances. Elle a avoué des sentiments de culpabilité au sujet de sa propre sécurité relative dans la clandestinité alors qu’Hanneli restait à l’extérieur, son sort encore inconnu d’Anne.

“Un rappel de ce qu’aurait pu être mon destin”

Le 20 juin 1943, Mme Pick-Goslar et sa famille ont été arrêtées lors d’une rafle et emmenées au camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas. En février de l’année suivante, ils sont transférés à Bergen-Belsen.

“Je l’ai vue devant moi, vêtue de haillons, le visage maigre et usé”, a écrit Anne le 27 novembre 1943, décrivant un rêve dans lequel elle a dit qu’Hanneli était apparue devant elle. « Ses yeux étaient très grands et elle me regardait avec tant de tristesse et de reproche que je pouvais lire dans ses yeux : ‘Oh, Anne, pourquoi m’as-tu abandonnée ? Aidez-moi, aidez-moi, sauvez-moi de cet enfer !

Hanneli est retournée voir Anne dans un autre rêve le mois suivant. « Mon Dieu, veille sur elle et ramène-la-nous », écrit Anne le 29 décembre 1943. « Hanneli, tu me rappelles ce qu’aurait pu être mon destin. Je continue à me voir à ta place.

Les circonstances qui ont conduit à l’arrestation des Francs n’ont jamais été déterminées de manière concluante. Ils ont été emmenés à Westerbork puis à Auschwitz, le camp de la mort nazi en Pologne occupée, où Edith Frank a finalement péri. Margot et Anne sont transférées à Bergen-Belsen en novembre 1944. Mme Pick-Goslar apprend qu’un groupe de Néerlandaises est arrivé au camp. Parmi eux se trouvait Auguste van Pels, qui l’a informée qu’Anne était là aussi.

En février 1945, Anne et Hanneli sont réunies. Ils ne pouvaient pas se voir parce que la clôture de barbelés qui les séparait était bourrée de paille, mais Mme Pick-Goslar a immédiatement reconnu la voix de son amie.

“Que faites-vous ici?” Mme Pick-Goslar se souvient avoir demandé. “Tu étais censé être en Suisse.”

A travers les larmes, ils se racontaient tout ce qu’ils avaient enduré. Otto Frank avait alors été libéré d’Auschwitz, mais Anne ne savait pas et croyait que ses deux parents étaient morts. Avec Margot proche de la mort, Anne n’avait aucune raison de vivre, a-t-elle dit à Hanneli.

“Anne n’est pas la même personne”, se souvient avoir pensé Mme Pick-Goslar. “Moi non plus. Nous sommes des filles brisées.”

Risquant sa vie en quittant la zone qui lui était assignée dans le camp, Mme Pick-Goslar est retournée à plusieurs reprises à la barrière pour tenter de jeter des morceaux de nourriture et d’autres fournitures à son amie – “une croûte de pain ou une chaussette ou un gant, tout ce qui a donné un peu de chaleur », a-t-elle déclaré. Puis Anne a apparemment été transférée dans une autre section de Bergen-Belsen, et ils ne se sont jamais revus.

« Le fait que j’aie survécu et qu’elle n’a pas survécu n’est qu’un accident cruel », a déclaré Mme Pick-Goslar.

Mme Pick-Goslar et sa sœur étaient les seuls membres de leur famille immédiate à avoir survécu à l’Holocauste. À leur retour aux Pays-Bas, Mme Pick-Goslar était gravement malade. Veuf et sans enfant, Otto Frank était également rentré chez lui et s’occupait d’eux “comme un père”, a écrit la journaliste Melissa Müller dans une biographie d’Anne Frank en 1998.

Il a aidé les deux sœurs à se rendre en Suisse, où elles ont vécu sous la garde de parents avant qu’Hanneli n’immigre dans ce qui était alors le mandat britannique pour la Palestine en 1947. Sa sœur a ensuite suivi.

En Israël, Mme Pick-Goslar est devenue infirmière pédiatrique. Son premier mari, Pinchas Walter Pick, est décédé en 1985 après trois décennies et demie de mariage. Quatre ans plus tard, elle épouse David Cohn. Il est décédé en 1992.

Les survivants comprennent trois enfants de son premier mariage, Yochanan Pick et Ruthie Meir, tous deux de Jérusalem, et Chaim Pick de Tel Aviv ; sa sœur, maintenant connue sous le nom de Rachel Moses; 11 petits-enfants; et plus de 30 arrière-petits-enfants. Elle a décrit sa grande famille comme sa “réponse à Hitler”.

Mme Pick-Goslar est restée en contact avec Otto Frank jusqu’à sa mort en 1980 à l’âge de 91 ans.

Tout comme Anne a senti la présence d’Hanneli dans la clandestinité et a vu son amie dans ses rêves, Mme Pick-Goslar a déclaré qu’elle avait souvent l’impression qu’Anne était avec elle lorsqu’elle parlait de leur vie.