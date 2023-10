L’adolescente Hannah Klugman a poursuivi son remarquable parcours au W100 Shrewsbury en battant la numéro 5 britannique Lily Miyazaki pour atteindre les quarts de finale.

Klugman a poursuivi sa superbe forme pour vaincre la 163e mondiale Miyazaki 7-6 (9-7) 4-6 6-2 et laisser les spectateurs locaux stupéfaits.

Elle affrontera désormais la 46e mondiale Océane Dodin pour une place en demi-finale du simple dames.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants d’Hannah Klugman contre Sayaka Ishii lors du tournoi junior de l’US Open



Klugman, qui est devenue la plus jeune joueuse à se qualifier pour un tournoi W100 sur le circuit ITF de Shrewsbury, a amélioré le record de la championne en titre de l’US Open en simple féminin, Coco Gauff, qui était auparavant la plus jeune joueuse à se qualifier pour un tournoi W100.

Klugman est désormais assuré d’égaler Gauff, qui a atteint les quarts de finale du W100 Charleston à seulement 15 ans en 2019.

Entraînée par Ben Haran à la Reed’s School, sa base à Cobham, l’écolière de 14 ans a sauvé trois balles de break lors du troisième match avant de se lancer dans la compétition.

Image:

Lily Miyazaki a atteint le deuxième tour de l’US Open cette année avant de s’incliner face à Belinda Bencic.





La Britannique d’origine japonaise Miyazaki, qui représente son club et son comté, le Surrey, depuis son adolescence, a dû se battre pour chaque point alors qu’elle se dirigeait vers un tie-break.

Miyazaki a sauvé quatre points de set, mais elle n’a pas pu empêcher Klugman de finalement remporter le set après avoir délivré un premier service précis à l’extérieur.

Klugman a continué à être l’agresseur et elle a maintenu son haut niveau pour briser la résistance de Miyazaki au début du deuxième set avant de consolider pour une avance de 3-1, mais Miyazaki est restée calme pour revenir en arrière dans le sixième jeu avant de le gagner et d’envoyer le concours en décideur.

Dans un dernier set difficile, Klugman a pris une avance de 3-1, mais cette fois, elle a poursuivi son approche percutante pour briser le service pour la troisième fois du match avant de sceller la plus grande victoire de sa carrière pour se qualifier pour les huit derniers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Klugman, 14 ans, sur son expérience à l’US Open



S’exprimant à l’US Open plus tôt cette année, Klugman a déclaré : « Je vais toujours au lycée de Wimbledon, je veux y rester aussi longtemps que je peux, c’est bien d’avoir des amis en dehors du tennis.

« Cela devient assez dur maintenant mais je vais essayer de rester le plus longtemps possible. J’emporte mon ordinateur avec moi et je reste en contact avec mes professeurs.

« Je veux certainement obtenir mon GCSE à l’école, mais c’est tellement loin. Je ne veux pas vraiment aller à l’université mais nous verrons comment ça se passe, pour l’instant je veux devenir professionnel. »

Image:

Fran Jones a rejoint son compatriote britannique Amarni Banks au tour suivant, mais Harriet Dart et Katie Swan sont toutes deux sorties.





Lors des autres matches de jeudi, la numéro 3 britannique Harriet Dart s’est inclinée par surprise 7-6 (7-3) 6-4 face à son compatriote britannique. Banques Amarnialors que Fran Jones a traversé une rencontre épuisante pour vaincre l’Estonienne Elena Malogina 3-6 6-1 7-6 (7-3), mais Katie Swan a perdu 7-5 6-2 contre la joueuse néerlandaise Suzanne Lamens.

Diffusez tous vos sports préférés et plus encore avec MAINTENANT