Hannah Kenny de Willowbrook s’engage à défendre Louisville, finaliste de la NCAA – Shaw Local

Hannah Kenny occupera un nouveau poste à l’université et le fera au plus haut niveau.

Et elle a hâte de le faire.

Kenny, une junior de Willowbrook et la pierre angulaire des deux dernières saisons à succès de ce programme, s’est engagée verbalement cette semaine à défendre Louisville, vice-championne de la NCAA.

Kenny a été passeuse et frappeuse à Willowbrook et pour sa 1ère équipe du club Alliance. Mais elle a été recrutée pour jouer libéro à Louisville.

« De mon point de vue, j’ai l’impression que ce sera amusant de relever le défi », a déclaré Kenny. «Je vais devoir travailler très dur pour être assez bon pour jouer. C’est quelque chose pour lequel je suis prêt. Libero sera une position super amusante.

Kenny en 2022 a aidé à mener Willowbrook à un record de 36-3, au titre West Suburban Gold, à une séquence de victoires de 29 matchs et à une finale de section. Sa première saison Willowbrook a remporté son premier titre de section. Elle est la deuxième sœur de Kenny à s’engager dans un programme de division I de haut niveau cette année – sa sœur aînée Calli s’est engagée à Marquette en avril.

Elle a d’abord eu des contacts avec Louisville à la mi-juin, est restée en contact après les ressortissants de l’AUA et s’est rendue au camp des cardinaux. Kenny est retourné sur le campus de Louisville pour une visite officielle le week-end dernier où une offre de bourse a été prolongée.

« Je n’ai pas pris beaucoup de temps pour me décider, le lendemain ou les deux jours suivants », a déclaré Kenny. « Je suis super excité de faire partie d’un programme génial avec l’histoire qu’ils ont et les gens incroyables, les entraîneurs et les joueurs, et de pouvoir concourir au plus haut niveau. »

Sous la direction de l’entraîneur-chef Dani Busboom Kelly, qui a pris la relève à Louisville en 2016 après avoir été assistante dans son alma mater Nebraska, les Cardinals sont devenus une puissance nationale. Louisville a connu sa meilleure saison de l’histoire du programme en 2021, terminant 32-1 avec une saison régulière invaincue et atteignant son premier Final Four. La saison dernière, les Cardinals se sont qualifiés pour leur deuxième Final Four consécutif et leur premier match de championnat de la NCAA avant de tomber face au Texas, tête de série.

« Quand je suis allé en visite, en regardant leurs pratiques, c’était quelque chose que j’aimais », a déclaré Kenny. « L’atmosphère et l’environnement, c’était tellement compétitif et plein d’énergie. »

Kenny a dit qu’elle était réconfortée à l’idée de passer au libéro par le fait que le libéro actuel de Louisville était également un passeur avant de jouer là-bas.

«Je pense que cela m’a aidé à me sentir mieux; les entraîneurs savent ce qu’il faut rechercher et je serai en mesure de m’entraîner de la bonne façon pour réussir », a déclaré Kenny. «Je suis super rapide en défense, nerveux et cet athlétisme va de pair. Je suis allé à leur camp et ils ont pu voir que j’étais coachable et quelqu’un à qui ils pouvaient enseigner.

Son engagement universitaire s’est confirmé, Kenny attend avec impatience une autre grande saison à Willowbrook, sa dernière avec sa grande sœur.

« Super excité – je pense que nous avons une chance de très bien faire à nouveau », a déclaré Kenny. « Nous avons une gamme de joueurs qui reviennent, nous savons tous ce que nous pouvons accomplir et ce que nous voulons si nous y mettons le travail. La dernière année à jouer avec ma sœur, s’il y a une année pour faire super bien c’est l’année. »