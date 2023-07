Hannah Hampton: Chelsea signe le gardien de l’Angleterre en transfert gratuit après le départ d’Aston Villa | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea a signé la gardienne anglaise Hannah Hampton pour un transfert gratuit après sa sortie d’Aston Villa.

Le séjour de deux ans de Hampton avec Villa s’est terminé cet été à la fin de son contrat, la joueuse de 22 ans faisant 43 apparitions dans toutes les compétitions du club.

Elle rejoint maintenant Zecira Musovic, Ann-Katrin Berger et Emily Orman en tant que gardiennes de l’équipe championne d’Emma Hayes.

Après avoir signé pour Chelsea, Hampton a déclaré : « Je suis très excité ! C’est un club immense, c’est un honneur d’en faire partie et de pouvoir porter l’insigne du club. Je veux continuer à m’améliorer, aider l’équipe comme je peux et j’aimerais gagner des trophées avec le club en même temps. »

La manager Emma Hayes a ajouté: « Il ne fait aucun doute qu’Hannah est l’une des meilleures jeunes gardiennes de but au monde. Ses performances s’améliorent d’année en année et nous avons de grands espoirs pour son avenir avec nous. »

Hampton fait également partie de l’équipe anglaise de 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande qui débutera ce mois-ci, les Lionnes se rendant au tournoi mercredi.

Le déménagement à Chelsea couronne une année de hauts et de bas pour le gardien de but. Dans la première équipe d’Angleterre de Sarina Wiegman après l’Euro en septembre, le gardien de but a été abandonné en raison de « problèmes personnels ». Elle a ensuite été exclue des trois équipes internationales suivantes.

À peu près au même moment, Hampton a également été abandonnée pour un sort de son équipe de club à Aston Villa, sur laquelle Carla Ward n’a pas non plus donné de détails. Pendant ce temps, elle a également subi une intervention chirurgicale pour une blessure musculaire en novembre.

Cependant, depuis le début de 2023, Hampton est revenue dans l’équipe d’Aston Villa et a été rappelée dans l’équipe d’Angleterre en avril, avec sa forme sans doute meilleure que jamais.

Image:

Hannah Hampton est actuellement avec l’Angleterre avant la Coupe du monde féminine





Ward a déclaré en mars: « Je suis ravi. Depuis le début de l’année, elle a mis en place beaucoup de choses personnellement qui l’ont aidée, et je pense qu’elle n’a pas fini de se développer ces derniers mois. Elle vole absolument, joue certains des meilleurs footballeurs de sa carrière, aussi longtemps que cela continue. »

Hampton a terminé la saison avec cinq draps propres pour Villa tout au long de la saison en 15 apparitions à la WSL.

Chelsea joue le long match avec Hampton

Anton Toloui de Sky Sports :

Hampton quitte Aston Villa pour Chelsea, mais le problème pour le talentueux joueur de 22 ans est qu’il y a déjà trois gardiens de but de qualité dans l’ouest de Londres.

Ce serait un cas où Chelsea ne voudrait pas manquer une joueuse qui pourrait devenir l’une des meilleures à son poste en Europe, même si elle doit jouer le long match.

Dans cet esprit, attendez-vous à ce que Hampton soit prêté à un autre club de la WSL cette saison afin que sa progression puisse se poursuivre.

Image:

Chelsea joue le long match avec Hannah Hampton, déclare Anton Toloui de Sky Sports News





Chelsea n’est pas le seul club WSL à vouloir signer Hampton, alors que des équipes espagnoles ont également manifesté leur intérêt dans le passé, dont Barcelone.

C’est une décision audacieuse de Hampton de quitter Villa, mais qui portera ses fruits si elle finit par devenir la n ° 1 de Chelsea.

