C’est l’heure du bateau: Sous le pont Méditerranéede Hannah Ferrier et son fiancé Josh Roberts sont officiels d’Instagram.

La star de Bravo a partagé sa première photo avec son futur mari et son amour de longue date le mercredi 13 janvier, et les deux peuvent être vus se regardant dans le contexte de Sydney, les collines pittoresques d’Australie. « Okkkkkk … Le voici. Insta officiel », a écrit Hannah la poste, en ajoutant une bague emoji pour signifier leur engagement. « Je t’aime bébé x. »

Ses commentaires étaient remplis de compliments de la part des fans et de Bravolebrities, y compris l’ancien de Hannah. Sous le pont Med co-star Aesha Jean, Les vraies femmes au foyer de Dallas‘ Kary Brittingham et D’Andra Simmons, entre autres. Beaucoup n’ont pas pu s’empêcher de souligner la drôle de tête que Josh donne au ragoût de chef de longue date sur la photo, ce qui incite Hannah à plaisanter: « PS C’est ainsi qu’il me regarde environ 89% du temps. »

La jolie photo survient un peu moins de deux mois après que le couple se soit fiancé en novembre 2020. Hannah a annoncé la nouvelle sur Instagram avec un selfie montrant sa bague et une légende courte et douce: « Et puis il y en avait trois … et une bague. »