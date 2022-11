Hannah Elizabeth de Love Island montre un nouveau visage après une nouvelle opération choc

La star de LOVE Island, Hannah Elizabeth, a partagé une photo fraîchement sortie d’une opération pour un lifting « fox-eye ».

La gagnante originale de la villa – qui a été couronnée championne aux côtés de Jon Clark en 2015 – s’est envolée pour Istanbul, en Turquie, pour subir sa dernière intervention chirurgicale.

Un lifting des yeux de renard est conçu pour remodeler vos yeux, en les tirant légèrement dans les coins pour les faire apparaître plus en forme d’amande. On pense que le look vous fait paraître plus «jeune».

La star a révélé les résultats du look trois jours seulement après l’opération, avec les côtés de son visage recouverts de plâtre chirurgical alors qu’elle posait pour un selfie.

Bien qu’elle soit en convalescence, la star de 32 ans a réussi à avoir l’air parfaite avec un maquillage complet, y compris de faux cils.

Elle a écrit à côté de la photo: “Jour 3 post op. Je ne pourrais pas être plus heureux de mes résultats. Merci tout le monde [at Serene Cosmetics] voyage incroyable jusqu’à présent.

Cependant, à peine deux jours plus tard, elle commençait à ressentir les effets les plus désagréables, partageant un autre message honnête dans lequel elle a admis que son “visage entier” avait enflé, y compris son nez, ses lèvres et ses joues.

La nouvelle procédure est la dernière d’une série de traitements de chirurgie esthétique auxquels Hannah s’est offerte, et elle a tenu sa promesse en publiant fréquemment des mises à jour sur son Instagram.

Elle a également eu une augmentation mammaire, 14 ans après avoir reçu des implants pour la première fois, partageant une photo dans un soutien-gorge de soutien avec un jokey : « Allez grand ou rentrez chez vous ».

“Les nouveaux implants mammaires après avoir eu le bébé m’ont vraiment aidé à remplir la poche lâche et ont également aidé avec mes ondulations”, a-t-elle ajouté.

“Je suis époustouflé, je ne pourrais pas être plus heureux.”

Cependant, Hannah a été forcée de défendre ses décisions après avoir été ciblée par des trolls en ligne.

La semaine dernière, après avoir annoncé son opération, elle a déclaré : « Marre des messages de femmes viles et amères. Honnêtement, c’est dégoûtant.

“Ça ne pue rien d’autre que l’amertume et la jalousie, alors s’il vous plaît, ne commentez pas ce que je fais avec MON CORPS. Je suis une femme de 32 ans, pas une jeune enfant.

“C’est incroyable le nombre de femmes qui commentent dans les DM, mais qui ne songeraient pas à venir me voir dans la rue pour commenter”, a-t-elle ajouté.

« Mon corps, mon visage, et si je le dis moi-même, j’ai toujours fait des choses agréables qui me conviennent. Je ne peux pas gagner.





Plus tard, elle a dit aux fans: “Sur une note plus agréable, merci pour tout l’AMOUR. Ma boîte de réception est inondée de questions auxquelles je répondrai pour vous ici au cours des prochains jours. Gros bisous.

“PS si vous n’aimez pas la chirurgie, vous suivez la mauvaise fille (je suis comme ça depuis que j’ai 18 ans, mes jours Playboy) xxxx”

Hannah a également déclaré qu’elle était “obsédée” par une apparence de poupée Bratz – une poupée de mode américaine fabriquée par Mattel avec des cheveux longs, des yeux exagérés et des tenues élégantes.

Cela a ensuite été cimenté dans la dernière photo, où elle a été vue dans un t-shirt Bratz.

