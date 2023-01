Hannah Brown tombe d’une falaise (exclusif) – Hollywood Life

Tu parles d’un cliffhanger. Pour l’un des nouveaux défis de Forces spéciales : le test le plus difficile au mondeles recrues doivent affronter une chute abrupte du haut d’une falaise. Hannah Brun est au sommet alors que Michel Piazza est sur le terrain en tant qu’homme de rupture dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 18 janvier.

Plus d’actualités “Forces spéciales”:

L’un des membres de l’AD dit à Hannah de verrouiller ses jambes au sommet de la falaise, mais elle a failli glisser et tomber. Hannah prend une profonde inspiration et ne se laisse pas secouer.

“Être sur La bachelorette n’a pas fonctionné pour moi, mais quand vous avez tous ces hommes qui vous disent qu’ils vous aiment, et il s’avère que ce n’est vraiment pas le cas, j’ai définitivement des problèmes de confiance à cause de cela. Alors parfois, je me sens un peu en insécurité », admet Hannah.

Hannah doit mettre ses mains derrière sa tête pour se préparer à la chute de la confiance. « J’espère que ce cours m’amènera vraiment à un endroit où je crois finalement que je suis assez », ajoute-t-elle.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Hannah est ensuite lâchée de la falaise et Mike réussit à amortir sa chute auparavant, comme on lui avait demandé de le faire. Après que ce soit fini, Hannah pousse un énorme soupir de soulagement. Lorsqu’elle fait face à l’une des DS, elle a les larmes aux yeux.

Le membre DS demande à Hannah pourquoi elle pleure. « Je vais bien », dit Hannah. « J’ai juste eu une petite frayeur. Je pense que je suis juste fatigué. C’est bon. Je vais bien.” La bachelorette alun revient vers les autres recrues. Danny Amendola lui donne un high five.

Lien connexe Lié: Tyler Florence: 5 choses à savoir sur le célèbre chef en compétition dans les “forces spéciales”

Mike remarque qu’Hannah semble bouleversée et lui dit qu’il “l’a eue” quoi qu’il arrive. “Oh, je sais que tu l’as fait”, dit Hannah.

Le synopsis de l’épisode du 18 janvier se lit comme suit: «Les recrues célèbres doivent avoir confiance les unes dans les autres et dans leurs dirigeants pour survivre. Cette confiance est poussée à ses limites dans un exercice déchirant dans lequel chaque recrue doit compter sur une autre pour amortir sa chute d’une falaise vertigineuse. Forces spéciales : le test le plus difficile au monde diffusé le mercredi à 21 h sur FOX.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.