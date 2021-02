Hannah Brown retourne à ses racines méridionales en Jordan Davis‘ Clip musical.

Le vendredi 19 février, le chanteur country a sorti le clip de son single romantique « Almost Maybes ». La vidéo montre l’ancienne Bachelorette traversant les étapes de sa vie amoureuse, comme rencontrer les parents et se fiancer. Et il se trouve que l’homme qui pose la question dans la vidéo n’est autre que le nouveau petit ami de Hannah Adam Woolard.

Après sa première sur YouTube, Jordan a posté sur Instagram, « Le clip de #AlmostMaybes est maintenant disponible. Je me suis tellement amusé à filmer ça avec @hannahbrown. »

Cependant, Hannah n’a pas partagé la vidéo avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, ni commenté ses débuts dans le clip vidéo.

En fait, le natif de l’Alabama semble avoir un faible sur Instagram ces jours-ci. Elle a posté pour la dernière fois il y a plus d’une semaine, écrivant sur son parcours d’acceptation de soi.