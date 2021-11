Hannah Brown se souvient avoir été aveuglée par Tyler Cameron avec Gigi Hadid : « J’étais tellement folle »

Dans ses nouveaux mémoires, « God Bless This Mess », Hannah Brown évoque ses retrouvailles avec Tyler Cameron après « The Bachelorette » – et le chagrin qui a suivi. De plus, elle révèle ce qu’il lui a dit la dernière fois qu’ils se sont parlé.

Hannah Brown ne retient rien dans son nouveau livre, Dieu bénisse ce gâchis. Bien sûr, elle a tout raconté sur sa rupture avec Jed Wyatt après La bachelorette, ainsi que la façon dont elle a repris contact avec Tyler Cameron après la diffusion de l’émission à l’été 2019. Hannah a choisi Jed plutôt que Tyler lors de la finale de son Bachelorette saison, qui a été tournée au printemps 2021. Alors que l’émission était diffusée, elle a mis fin aux choses avec Jed. Elle a repris contact avec Tyler pour la première fois à la mi-juillet, quelques semaines avant qu’ils ne tournent tous. Après la rose finale à la fin du mois.

Comme les fans s’en souviennent, Hannah a demandé à Tyler s’il voulait sortir après le spectacle pendant Après la rose finale, qui a été filmé en direct. Il a accepté, et plus tard dans la semaine, des photos ont fait surface de lui quittant son appartement à LA Derrière des portes closes, Hannah et Tyler, « ont commandé de la nourriture et ont ri et parlé pendant des heures », se souvient-elle dans le livre. Pendant un moment, ils n’ont pas franchi la ligne et ne sont pas devenus physiques, mais finalement, ils sont montés sur le toit et ont commencé à s’embrasser.

« C’était comme une libération de tous ces mois d’accumulation et de tensions entre nous », a écrit Hannah. « Et c’était réel maintenant parce qu’il n’y avait personne d’autre que nous. Vraiment personne. Hannah a déclaré que Tyler lui avait dit qu’il ne voyait personne et qu’il avait même prévu de se présenter leurs familles. Ils ont même discuté de la possibilité de faire un voyage ensemble, juste tous les deux. Cependant, les deux n’ont pas couché ensemble cette nuit-là et Hannah a admis que c’était Tyler qui s’était éloigné. « Il a dit qu’il voulait ralentir les choses et cela signifiait tellement pour moi », a révélé Hannah. « Même après tout ce que nous avions traversé, il s’est arrêté et m’a respecté, ce qui m’a fait encore plus craquer pour lui. »

Le lendemain, Tyler a dû rentrer à New York et Hannah a dit qu’ils s’envoyaient des textos toute la journée. Elle commença à espérer un avenir possible entre eux. Malheureusement, deux jours plus tard, les choses ont commencé à s’effondrer. Elle a reçu un appel de Tyler, qui a dit qu’il voulait s’assurer qu’ils étaient sur la même longueur d’onde pour vouloir voir d’autres personnes, ainsi que les uns les autres. Hannah n’était pas d’accord avec ça, et elle le lui a fait savoir. Ils ont accepté d’en parler plus tard, mais elle n’a jamais eu de ses nouvelles, et le lendemain matin, Hannah s’est réveillée avec des photos de paparazzi de Tyler avec Gigi Hadid.

« Ce n’était pas une émission de télévision. Ce n’était pas un jeu », a-t-elle écrit. « Mon temps avec Tyler dans mon appartement n’était pas une relation dénuée de sens, comme cela a été décrit dans la presse. Mon cœur était en jeu. Et il l’a cassé. Avec un mannequin. Peux-tu imaginer? J’étais tellement embarrassée et blessée et tout cela était tellement public. De nouveau. Tout m’a pris tellement au dépourvu. J’étais bien trop brisé pour le supporter. Je venais d’être si vulnérable avec lui. J’étais tellement honnête sur ce que je ressentais pour lui. Et puis ça ?” Bien que Tyler ait essayé d’appeler et de s’excuser, le mal était fait. « J’étais tellement en colère. Nous avons essentiellement raccroché l’un à l’autre », a écrit Hannah.

Bien sûr, la relation de Tyler et Gigi a été de courte durée, et les fans se souviendront qu’Hannah et Tyler ont fini par se reconnecter après la mort de sa mère en février 2020. Cela a fini par conduire Hannah à passer les premières semaines de la quarantaine des coronavirus avec Tyler et ses amis en Floride au printemps 2020. Cependant, les choses n’ont plus jamais franchi la ligne entre Hannah et Tyler, et elle l’a quitté dans des termes maladroits en avril. Les deux ont essayé de rester amicaux, et à l’automne 2020, Hannah et Tyler se sont réunis pour filmer une vidéo YouTube et expliquer pourquoi les choses se sont effondrées entre eux. Ils étaient capables de plaisanter et semblaient toujours avoir de la chimie dans la vidéo, mais dans les coulisses, les choses n’étaient pas les mêmes.

« Peu importe combien nous avons parlé et connecté, je me suis toujours senti comme sa fille de banc. Comme si j’étais la joueuse de secours qui n’allait jamais jouer dans le jeu », a admis Hannah. « J’étais la fille à qui il se confierait. Il m’a dit que j’étais la seule fille à qui il pouvait parler pendant des heures et des heures au téléphone. Mais ma vulnérabilité et ma disponibilité ne semblaient s’habituer que lorsque cela lui convenait, entre le regarder sortir avec d’autres filles en public. Et être dans cette position m’a fait mal.

Finalement, Hannah s’est rendu compte que « Tyler prenait beaucoup trop de place dans [her] tête et y a vécu sans loyer pendant trop longtemps. Elle lui a dit qu’elle ne pouvait plus être amie avec lui parce que ça « fait trop mal ». Elle a également promis qu’ils pourraient, espérons-le, réessayer plus tard. « Cela s’est passé environ six mois avant que je m’asseye pour écrire cette page dans mon livre – et je n’ai plus eu de ses nouvelles depuis », a révélé Hannah. « Ses derniers mots poétiques pour moi étaient : ‘Eh bien, si tu bouges avec moi, tu bouges avec moi. Si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. J’aurais aimé inventer ça.