Hannah Brown ôte le rideau et partage une partie de sa vie que les fans ne voient pas toujours.

Le mercredi 10 février La bachelorette alun a posté une vidéo personnelle sur Youtube, dans lequel elle a parlé de la pression qu’elle s’exerce sur elle-même en ce qui concerne son apparence.

Dès son plus jeune âge, l’ancienne reine des concours s’est souvenue de s’être comparée à des mannequins de magazines. « J’avais un visage vraiment rond … », se souvient-elle, « je le fais toujours maintenant, et [I had] énormes fossettes, donc tout le monde commenterait toujours mon petit visage potelé. «

La personnalité de la télé-réalité a également partagé qu’elle «détestait toujours» ses jambes et ne se sentait pas sûre de ne pas avoir un écart entre les cuisses, surtout après qu’une fille de son cours de danse au collège ait fait un commentaire sur ce à quoi les «jambes parfaites» devraient ressembler.

En tant que lycéenne, elle se souvenait que ses pairs lui disaient: «J’étais jolie, mais j’étais un peu courbée ou épaisse.