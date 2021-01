Hannah BrownLe voyage de trouver l’amour se poursuit sans les roses.

La bachelorette alun alimenté les rumeurs de romance avec le modèle Adam Woolard après que les deux aient été photographiés se promenant main dans la main à Los Angeles le 23 janvier.

Au cours de leur sortie, le natif de l’Alabama et l’entraîneur de méditation ont marché le long du boulevard Abbot Kinney dans le quartier de Venice Beach. Brown, 26 ans, portait un t-shirt à rayures, une veste vert foncé et des leggings pour la promenade et a accessoirisé son look avec une casquette de baseball des Los Angeles Dodgers et des chaussures de tennis noires. Pendant ce temps, Woolard a enfilé un T-shirt bleu, une veste verte, un pantalon sombre et des baskets pour la sortie. Les deux portaient également des masques faciaux au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Ce n’était pas la première fois que Brown et Woolard étaient repérés ensemble. La semaine dernière, un fan Pointé le duo dans un restaurant à Nashville. Cependant, ce n’était pas la seule chose à susciter des spéculations. Les fans aux yeux d’aigle ont également remarqué que Brown suit Woolard sur Instagram.