Ancien Bachelorette Star Hannah Brown s’exprime à la suite d’une réaction contre Chris Harrisoncommentaires récents de.

Plus tôt cette semaine, les fans de Reddit ont découvert des photos de l’actuel Bachelier concurrent Rachael Kirkconnell assister à une fraternité formelle sur le thème de l’avant-guerre, une tradition de parti raciste qui glorifie la culture des plantations et l’esclavage. Kirkconnell est actuellement en lice pour l’amour de Matt James, le premier Black Bachelor.

Harrison, l’hôte de longue date du franchise de rencontres, est apparu sur Supplémentaire avec Rachel Lindsay, la première Black Bachelorette de l’émission, pour défendre Kirkconnell des critiques qu’elle a reçues en raison de son comportement passé.

Après avoir affirmé que Kirkconnell était trop jeune pour saisir la nature problématique de l’événement, et prétendu à tort que les fêtes du Vieux Sud étaient jugées plus acceptables en 2018, Harrison a déclaré: « La police réveillée est là-bas. Et cette pauvre fille Rachael, qui vient de été jeté aux lions, je ne sais pas comment vous êtes équipé alors que vous n’avez jamais fait cela auparavant, pour être suffisamment réveillé, pour être assez éloquent, pour être prêt à gérer cela. «