Hannah Berner QUITS de Summer House après les vilaines retombées de l’ex-amie Amanda Batula

La star de SUMMER House, Hannah Berner, a révélé qu’elle avait quitté la série télé-réalité Bravo et ne reviendrait pas.

La décision de la jeune femme de 29 ans de partir intervient après avoir quitté la scène lors de la réunion de la saison 5 pour sa méchante querelle avec Amanda Batula.

Hannah Berner quitte Summer House[/caption]

Hannah a partagé la nouvelle de son départ vendredi soir, admettant qu’elle avait des «émotions mitigées» à ce sujet.

L’animateur du podcast Berning In Hell a écrit: «Cette dernière année a été l’une des plus importantes de ma vie pour l’auto-réflexion, l’amour et l’apprentissage de beaucoup de merde.

«J’ai accueilli de nouvelles entreprises, des défis et des obstacles, ainsi que des opportunités de croissance.

«Alors que nous sortons des tranchées émotionnelles de 2020, j’attends avec impatience un été passionnant, mais avec des émotions mitigées, j’annonce que je ne le passerai pas à vivre dans la maison d’été.»

Sa décision d’arrêter vient après une querelle avec son ex amie Amanda Batula[/caption]

Hannah a annoncé son départ de la série Bravo vendredi soir[/caption]

Hannah a joué dans la série Bravo pendant trois saisons, de 2019 à 2021, et la saison la plus récente a fait la chronique d’une retombée majeure entre elle et sa co-star Amanda.

Les deux ex-amis ont eu une méchante querelle tout au long de la saison et pendant les retrouvailles, Amanda affirmant qu’Hannah avait toujours critiqué sa relation avec son fiancé Kyle Cooke.

Les choses se sont tellement enflammées qu’Amanda a jeté un verre à Hannah pendant l’un de leurs combats.

Le joueur de 29 ans a joué dans la série Bravo pendant trois saisons[/caption]

Elle s’est disputée avec son amie Amanda dans la saison 5, Amanda l’accusant de toujours claquer son fiancé Kyle Cook[/caption]

Bien que l’expérience du «tourbillon» ait «changé sa vie», Hannah a dit qu’il était temps pour elle de passer à autre chose.

« Je serai à jamais reconnaissant pour la plate-forme qu’il m’a fournie », a ajouté le comédien.

À propos de ce qu’elle va faire ensuite, elle a déclaré: «Faire rire les gens est ce qui me procure de la joie et je suis tellement excitée d’annoncer que je passerai cet été à visiter mon stand-up et à raconter des blagues de pet dans les clubs de comédie et les théâtres près de chez vous.

« Plus de dates et de billets à venir bientôt, mais j’ai hâte de vous voir tous en personne !!! »

Les deux se sont fiancés plus tôt cette année[/caption]

Hannah est également en train de planifier un mariage après avoir fiancée à son petit ami Des Bishop, qu’elle a rencontrée en quarantaine en 2020, plus tôt cette année.

Hannah a annoncé qu’elle était fiancée à Des to People le 3 mars 2021.

Les deux se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin.

«Nous sommes très excités», a déclaré Hannah à People à l’époque. « Tout s’est passé si vite, mais quand vous savez, vous savez. »





«Quand nous avons commencé à sortir ensemble, Des m’envoyait cette vidéo vraiment drôle, des vidéos de chant, qui me faisaient rire», explique l’animatrice de Bravo’s Chat Room.

«Le jour de la Saint-Valentin, je me suis réveillé et j’ai eu une vidéo de lui en train de chanter, ce que je n’avais pas eu depuis l’été. Et puis ça se termine avec lui disant: «J’ai une surprise pour toi». «

Hannah a poursuivi en disant qu’elle s’était retournée pour trouver Des sur un genou.