Hannah Berner de Summer House est fiancée: découvrez sa superbe bague

Selon GENS, Des a posé la question le jour de la Saint-Valentin.

«Quand nous avons commencé à sortir ensemble, Des m’envoyait cette vidéo vraiment drôle, des vidéos de chant, qui me faisaient rire», a expliqué Hannah. «Le jour de la Saint-Valentin, je me suis réveillé et j’ai eu une vidéo de lui en train de chanter, ce que je n’avais pas eu depuis l’été. Et puis ça se termine avec lui disant: ‘J’ai une surprise pour toi.’»

De là, Hannah se retourna pour voir Des sur un genou. «Je suis au lit avec mon Invisalign allumé, et ma respiration est terrible», le Salle de chat de Bravo l’hôte a continué. «Et il est juste à genoux sur le côté, puis il retire la bague. Je pense que j’ai fait des cris étranges.