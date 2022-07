Hannah Beardsley, enseignante, assiste à un rassemblement de DC sur le contrôle des armes à feu après avoir vécu le massacre du défilé de Highland Park le 4 juillet – Shaw Local

Abby Brosio, professeur de sciences à l’école intermédiaire Hannah Beardsley à Crystal Lake, a été témoin de la fusillade du 4 juillet à Highland Park et s’est rendue à Washington, DC, cette semaine pour se rassembler devant le Capitole américain et rencontrer le Congrès représentants pour plaider en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu.

Brosio a été cité dans un Article de USA Today comme l’un des nombreux orateurs lors d’un rassemblement mercredi parlant de leurs expériences.

“Je ne veux pas laisser ce qui est arrivé à ma famille, à mes bébés, lors de l’une des fêtes nationales les plus célébrées, un jour qui représente la liberté, être une autre pensée et prière”, a déclaré la mère de deux enfants dans l’histoire. « J’espère que tu es mal à l’aise. Le changement est inconfortable. Commençons.”

Brosio a poussé son garçon d’un an en sécurité à l’intérieur de Gearhead Outfitters.

Le mari de Brosio, Tony, travaillait comme directeur du magasin, et ils essayaient de laisser entrer autant de participants au défilé que possible pendant le tournage.

Six personnes ont été tuées et 30 ont été blessées dans l’attaque, au cours de laquelle Crimo a ouvert le feu sur des centaines de participants au défilé.

“Ma famille ne se sent plus libre de se sentir en sécurité vraiment n’importe où”, a déclaré Brosio dans un message Facebook daté du 9 juillet. “Je suis une mère, une épouse, une fille, une sœur et une amie fières. Je suis un enseignant fier. Je suis dégoûté de dire maintenant que je suis un survivant de la violence armée.

Brosio a ajouté qu’elle s’était excusée auprès de ses élèves du collège le dernier jour de l’année scolaire, après la fusillade à l’école d’Uvalde au Texas, parce que “les adultes n’ont pas compris comment assurer leur sécurité”.

Les enseignants locaux se sont prononcés lors de plusieurs rassemblements dans les comtés de McHenry et de Kane au cours des dernières semaines, dans des villes comme Crystal Lake et St. Charles, exigeant des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu pour arrêter le cycle de fusillades meurtrières dans le pays.